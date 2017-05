Detidos tres homes en Ourense por un delito de roubo con violencia, intimidación e tenencia ilícita de armas

Membros da Policía Nacional detiveron en Ourense a tres homes como presuntos autores dun delito de roubo con violencia, un delito de roubo con intimidación e tenencia ilícita de armas.

Os feitos ocorreron o 18 de maio, cando unha cidadá denuncia en dependencias policiais de Lugo un roubo con violencia. En concreto, home subtraéralle o bolso mediante un tirón en plena vía pública.

Un condutor dun vehículo, testemuña dos feitos, observou ademais que o suposto autor subiuse a un coche, collendo a matrícula do mesmo e achegándolla á vítima.

O Grupo de UDEV de Lugo iniciou entón unha investigación, identificando ao presunto autor dos feitos, así como o vehículo utilizado e ao seu propietario.

Unha vez localizado o coche, os axentes atoparon no seu interior tres armas de fogo, un coitelo, munición e unha placa de ornamento da Garda Civil entre outros obxectos, un deles relacionado con outro roubo con intimidación con arma de fogo.

Continuando coas pescudas, identificaron aos presuntos autores do roubo con intimidación e o vehículo usado polos mesmos. Ademais, outro vehículo propiedade dun deles fora controlado pola Garda Civil nunha ocasión nun pobo de Ourense.

Posteriormente, difundiron os feitos na Comunidade Autónoma do acontecido, especialmente en Ourense, indicando que se trataban de "individuos perigosos xa que as armas estaban municionadas e preparadas para disparar e un deles estivo en prisión por homicidio cometido con arma de fogo".

A noite do 25 de maio, policías do Grupo de Seguridade Cidadá identificaron e detiveron na zona de Covadonga a un dos presuntos autores do roubo con violencia.

Durante a madrugada do día seguinte, un dispositivo deu como resultado a localización dos outros dous presuntos autores dos feitos, dous irmáns, localizados respectivamente na estrada do Seminario nun vehículo e nun domicilio próximo á zona da Alameda.

Os detidos son tres homes naturais de Ourense, un deles de 33 anos de idade con trece detencións anteriores, outro de 43 con oito detencións anteriores e outro de 20 con catro. Pasarán a disposición xudicial ao longo do sábado.