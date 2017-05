Sindicatos de profesores, asociacións de pais e outras entidades chamaron de novo ás familias a sumarse ao 'boicot' contra as probas de diagnóstico, máis coñecidas como 'reválidas', que se desenvolverán en Galicia a partir deste martes, os días 30 e 31 de maio.

Plataforma Galega en Defensa do Ensino | Fonte: Europa Press

En Santiago, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público pediu en rolda de prensa que os pais non leven aos seus fillos a clase durante a celebración das probas de 3º de primaria, insistindo en que a comunidade educativa "non está disposta a participar" nun modelo "sen función real" e que parece máis "unha concesión política" que unha intención para mellorar a calidade do sistema educativo.

Anxo Louzao, secretario nacional da CIG-Ensino, sinalou respecto diso que son "conscientes" do "prexuízo" que supón este tipo de protesta para as familias, dado que os pequenos "non poden quedar sós" a esas idades, o que tamén "denota o compromiso dos pais" en contra desta medida.

O 80 por cento dos pais apoiou o 'boicot' contra a 'reválida' en pasadas convocatorias de forma similar ás de 6º de primaria e 4º de Eso, segundo datos da plataforma, indicador que a Consellería rebaixou ata o 40 por cento, defendendo que a maioría de alumnos acudiu ás aulas con normalidade.

Louzao reprochou, neste sentido, a "actitude inaceptable" da Xunta ao cuestionar a realidade dos centros e o "escarnio" de impulsar estas probas coa premisa de analizar as necesidades do sistema, mentres os docentes, os alumnos e demais axentes da comunidade educativa trasládanas día tras día.

Dotar de profesorado suficiente, atender aos alumnos con necesidades especiais, reducir o número de alumnos por aula, investir o 7 por cento do PIB en educación, son algunhas das mencionadas por Louzao.

Así, lamentou que "de desvalorice o traballo" dos docentes, coñecedores das "carencias" e "reforzos necesarios", mentres se traslada "unha concepción neoliberal do ensino" baseado na "competición" e o "individualismo", seguindo o modelo PISA.

José Bustelo, da Federación de Anpas da Costa da Morte, reclamou á Xunta "que se tome as cousas en serio" advertindo de que as familias "non están dispostas a participar" nunha proba "que parece máis unha concesión política" a outras instancias que unha medida con "unha función real".

TENSIÓN INNECESARIA

Ademais da Plataforma Galega, a Confederación Galega de Anpas de Centros Públicos (Confapa-Galicia) animou tamén á comunidade educativa a "oporse activamente ao desenvolvemento" destas probas, esixindo a súa "paralización e retirada" á Consellería de Educación.

Para Confapa, o modelo "terase en conta á hora de repetir curso" e "clasifica ao alumnado desde idades temperás" mentres fomenta a competencia entre centros, a pesar de achegar un valor "insignificante" para os mozos e os seus pais.

Outros sindicatos, como CC.OO. Ensino, tamén apoia o rexeitamento das familias que decidan non levar aos seus fillos a clase, ante unhas probas que "deslegitiman a función docente" e "carecen de rigor científico e técnico", á vez que someten aos alumnos a unha "tensión innecesaria".

TRANSPORTE

Doutra banda, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino referiuse ao novo modelo de transporte escolar compartido que pretende impulsar a Xunta, no que os autobuses de alumnos poderían levar tamén viaxeiros, esixindo máis "transparencia" ao Goberno de Alberto Núñez Feijóo.

Respecto diso, José Bustelo apostou por unha "revisión das rutas", mentres que Louzao lamentou que non se conte "como mínimo coa comunidade escolar" á hora de impulsar unha modificación deste tipo, que "nunca debe ir en detrimento do servizo".