España exportou 170.000 toneladas de carne de vacún en 2016 por valor de 900 millóns

España exportou 170.000 toneladas de carne de vacún en 2016 cun valor de 900 millóns de euros, segundo os datos ofrecidos pola Organización Interprofesional da Carne de Vacún (Provacuno).

En concreto, a interprofesional gandeira de máis recente creación conta como principais clientes cos países da Unión Europa como Portugal, Italia e Francia, ademais de rexistrar crecementos importantes nos últimos anos en Alxeria, Hong Kong e Marrocos.

Nestes países é un valor engadido que o sector de carne de vacún español estea baseado nos requisitos do Modelo de Produción Europeo (MEP), cos estándares de calidade e seguridade alimentaria máis elevados do mundo, controlados por un sistema de rastrexabilidade da granxa á mesa, e no que se garante un alimento saudable, seguro, de máxima calidade e producido con baixo impacto ambiental.

O presidente de Provacuno, Mariño Medina, destacou que a interprofesional traballa para potenciar a internacionalización destes produtos. "Queremos situar o vacún español no exterior como un produto de máxima calidade, garantía, confianza e seguridade alimentaria, ademais de exhibir a súa ampla gama de produtos e derivados cárnicos, tanto en mercados consolidados como en países emerxentes", indicou.

Así, entre as accións de promoción exterior, destaca a súa presenza en países europeos como Italia, Portugal ou España, mentres que fóra da UE, Provacuno representará os intereses do sector en Exipto, Arabia, Emiratos, China ou Dubai.