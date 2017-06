Un neno ferido tras chocar dous coches en Neda (A Coruña)

Un neno resultou ferido este sábado pola tarde en Neda (A Coruña) debido a unha colisión entre dous turismos. Debigo ao impacto, o neno tivo que recibir asistencia médica.

En concreto, o impacto rexistrouse na AC-862, concretamente no punto quilométrico 7. Foi un particular quen alertou do sinistro ao 112 Galicia, tal e como este informou, ás 15:40 horas.

No seu relato, indicou que se atopaban na ponte de Xubia, sentido Neda. Ademais, sinalou que, a consecuencia da colisión, estaban a producirse retencións na estrada.

Enseguida, desde o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasouse o aviso a Urxencias Médicas, á Policía Local, aos Bombeiros de Narón, á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e ao servizo de mantemento da estrada.