A OCU sitúa Santiago entre os mellores aeroportos do Estado e A Coruña entre os peores

Os aeroportos de Santiago de Compostela, Xirona-Costa Brava e Alacante son os mellores aeroportos de España, segundo unha clasificación da Organización de Consumidores e Usuarios (OCU), que sitúa os da Coruña, Sevilla San Pablo e Tenerife Norte nos postos finais da vintena dos analizados en España, aínda que considera que teñen unha calidade aceptable.

Aeroporto De Santiago de Compostela

O estudo elaborado entre máis de 175 aeroportos do mundo determina que o aeroporto de Singapur Changi en Singapur, o de Narita en Tokio (Xapón), o de Porto en Portugal e o de Amberes en Bélxica son en global os mellores aeroportos do mundo.

Na clasificación do Estado español, despois dos aeroportos de Santiago, Xirona e Alacante atópanse outros como Palma de Mallorca, Barcelona-El Prat ou Adolfo Suárez Madrid-Barajas que contan cunha cualificación de aceptable.

A OCU realizou unha enquisa entre máis de 11.000 viaxeiros de 8 países diferentes que valoraron elementos como pantallas de información, seguridade, sinalización, aseos, accesibilidade, tempo de paso de controis, asentos e comodidade en zonas comúns, entre outros elementos.

A clasificación dividiuse segundo o tamaño dos aeroportos: grandes, (aeroportos con moito tráfico, máis de 15 millóns de pasaxeiros anuais), medianos (entre 3 e 15 millóns de pasaxeiros) e pequenos (aeroportos de ámbito máis local, con menos de 3 millóns de viaxeiros).

Tendo en conta estas variables, os aeroportos de gran tamaño mellor valorados do mundo son os orientais: Singapur, Tokio e Doha, por esa orde.

Dos españois, aínda que ningún está no top 10 dos grandes, Palma de Mallorca, Barcelona-O Prat e Madrid-Barajas ocupan os postos 22, 23 e 25, por enriba doutros de gran tamaño como Lisboa, Gatwick ou Heathrow en Londres, Fiumicino en Roma, Charles de Gaulle en París ou mesmo o JFK de Nova Iorque.

Segundo o estudo da OCU, os mellores aeroportos de tamaño mediano están en Europa: Porto, Riga (Letonia) e Billund (Dinamarca).

Dos españois, Alacante, coouse entre os mellores do mundo (10 do ranking). Tenerife Sur (Reina Sofía), Bilbao, Menorca, Valencia e Málaga están tamén entre os 20 mellores desa categoría.

Dos aeroportos pequenos, os mellor valorados volven ser os europeos. Amberes e Luxemburgo ocupan os primeiros postos, seguidos do de Santiago de Compostela e o de Xirona, ambos os dous moi ben puntuados en case todas as variables do estudo e considerados como os mellores de España nese mesma orde.

Os aeroportos da Coruña, Sevilla San Pablo e Tenerife Norte (Os rodeos), son os que menos puntuación conseguiron, aínda que se considera que os tres teñen unha calidade aceptable.

Segundo os enquisados españois, o aeroporto estatal que máis visitaron é o de Madrid, seguido de Barcelona, Bilbao, Tenerife, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela, Alacante e Gran Canaria.