Ferroglobe expón levar parte da produción de silicio solar de Arteixo a Cee-Dumbría, onde crearía 40 empregos

Ferroglobe expón agora levar parte da produción de silicio solar da planta de Sabón (Arteixo, na Coruña) a Cee-Dumbría, na Costa da Morte.

Silicio de grao solar | Fonte: Europa Press

Nesta comarca crearíanse, segundo as estimacións da empresa, entre 35 e 40 empregos inicialmente, tras un investimento duns 50 millóns de euros para construír novas instalacións, anexas ás xa existentes --probablemente en Dumbría--.

"Supón maior investimento para o grupo, pero, doutra banda, podería servir para que todas as partes entendésemos que é bo para a zona --para a Costa da Morte-- que se comparta o proxecto solar entre as fábricas", afirma, en declaracións a Europa Press, o conselleiro delegado de Ferrosolar, Benjamín Llaneza.

Llaneza asegura que "non houbo posibilidade" de trasladar esta opción ao comité de Cee-Dumbría, que se opón desde hai meses á venda das centrais hidráulicas que pretende Ferroatlántica (do grupo Ferroglobe) ao entender que esta operación anticipa un "desmantelamento" das fábricas de ferroaleación.

PENDENTE DA XUNTA

Ferroatlántica está pendente dunha resposta da Xunta de Galicia ao seu permiso para segregar as actividades de xeración eléctrica e ferroaleación, paso previo necesario para desfacerse das centrais, que xa teñen comprador --e asegura que manterá o emprego polo menos durante sete anos--.

Augas de Galicia ten sobre a mesa a solicitude, relativa a unha concesión hidráulica que inclúe unha cláusula que, precisamente, prohibe esa segregación, por unha razón de interese público.

Entre tanto, Ferroatlántica xa aprobou unha escisión parcial da súa división industrial a favor dunha sociedade de nova creación que se denomina Ferroatlántica de Electrometalurgia.

QUE ESTUDEN A OFERTA

Neste contexto, o conselleiro delegado de Ferrosolar cre que a posibilidade de que parte do proxecto solar sitúese na Costa da Morte é "unha oferta para non desprezar" ou, "polo menos, para estudar". Espera, así, que as diferentes partes --empresa, traballadores, institucións locais-- poidan "sentar" para discutir esta vía.

A Universidade de Oviedo, "punto de referencia a nivel internacional" en canto a procesos metalúrxicos e siderúrxicos, certificou o proceso previsto por Ferrosolar para Arteixo, segundo explica Llaneza.

A colaboración entre a compañía e a institución universitaria iniciouse hai ano e medio e deu como resultado un documento "que di que se cumpre cuns niveis de calidade, de tempos, de maquinaria", etcétera, apunta.

Pero máis adiante, "fai un par de meses", segundo sinala Benjamín Llaneza, comezou o estudo da posibilidade de levar parte do proxecto de silicio solar á Costa da Morte, "por tentar buscar unha solución", nun contexto de protesta por parte dos traballadores desta zona e debate político sobre se o Goberno galego debe ou non autorizar a venda das centrais hidráulicas. A oposición tamén o rexeita frontalmente.

En todo momento, Ferroatlántica subliñou que dita operación é requisito para executar un plan ao que deron o visto e prace os sindicatos e que prevé cuantiosos investimentos e creación de postos de traballo.

"CORREDOR TECNOLÓXICO"

Así, unha vez Ferrosolar tivo "todos os procesos definidos en Sabón", o que decidiu facer foi aplicar "un bisturí sen grave dano" para o proxecto. Deste xeito, a firma propón abrir un "corredor tecnolóxico" entre os seus centros de Sabón e Cee-Dumbría.

En Arteixo desenvolveríase unha primeira fase da produción, relativa ao silicio metal, ata o seu envalaje. De aí, en camión, trasladaríase ata Cee-Dumbría, segundo expón o conselleiro delegado, "onde se farían procesos posteriores".

Asegura que esta fórmula, a pesar dos maiores custos, "potencialmente" implicaría sinerxías, xa que, ademais do silicio de grao solar para a fotovoltaica, a súa produción ten "outras bondades": subproductos "que valen para outros mercados", do mundo do cemento e o hormigonado, así como para pinturas.

Na Costa da Morte, segundo valorou, "hai terreo suficiente" para avanzar nunha fábrica "máis tecnolóxica, máis limpa", que funcionaría a modo de "anexo". E o resultado podería estar listo, segundo os seus cálculos, en "ano e medio".

Os 35-40 empregos da Costa da Morte non se restarían na súa totalidade dos planificados en orixe para Sabón, segundo explica a compañía, debido a que hai postos de traballo que se solapan.

EXPERIENCIA PILOTO

Esta nova formulación de Ferroglobe para o seu proxecto de silicio solar concíbese como experiencia piloto. A produción de arranque sería "reducida", dunhas 3.000 toneladas. "É un proxecto pequeno para o mundo metalúrxico do silicio", valora Llaneza.

Por iso, indica que a idea é que "se isto funciona --e precisa que cre que así será--, non se pode quedar aquí". A produción, asegura, multiplicaríase "exponencialmente" de forma gradual, nun prazo de catro ou cinco anos --aproximadamente--, ata alcanzar as 30.000 toneladas.

O incremento do persoal na Costa da Morte "sería por 7,5", segundo os seus números, o que significaría pasar duns 35-40 empregos a uns 260-300.

Pola súa banda, Ferroatlántica recalca que todo o novo emprego que levaría este proxecto "súmase" aos 100 novos postos de traballo que o seu plan contempla para Cee-Dumbría, con investimentos para mellora das instalacións.

PERSOAL

Actualmente, o persoal do grupo en Galicia está composta por 268 traballadores nas fábricas de Cee-Dumbría (de ferroaleaciones) e 36 nas centrais hidráulicas desta comarca.

Na planta de Sabón (de silicio solar e ferroaleaciones) son 131 e 30 en Ferrosolar (unidade dedicada á investigación). Mentres, en minas en Santiago e en Estaca de Bares son 68 empregados.