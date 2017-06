Ferreiro sobre o seu xogo no Congreso: “Podería haber fotos peores: podería ter aparecido cun narco”

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, asegurou que foi "desafortunado" o feito de ser fotografado xogando coa súa tablet durante o debate da moción de censura de Podemos. Con todo, considera que "non deixa de ser unha anécdota" e recoñece que non foi "moi hábil" ao provocar esa situación. En todo caso tamén aludiu a outras fotos de Feijóo: "podería haber fotos peores: podería ter aparecido cun narco" .

O alcalde da Coruña xoga no seu tableta no Congreso. | Fonte: Europa Press

"É certo que abrín a aplicación equivocada durante uns minutos", dixo este mércores o rexedor herculino, quen pediu desculpas á portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero , tras ser fotografado na tribuna de invitados do Pleno do Congreso xogando coa tablet mentres ela estaba a intervir na tribuna.

O rexedor herculino foi un dos invitados por Podemos para apoiar a Pablo Iglesias na súa iniciativa de moción de censura contra Mariano Rajoy. Na mesma tribuna de invitados estaban tamén os rexedores de Ferrol e Santiago, Jorge Suárez e Martiño Noriega.

"Non estaba no hemiciclo nin presidindo. Estiven oito horas sentado no mesmo asento, e nesas horas chegan correos, mensaxes, documentos que hai que ler e nun deses momentos é certo que abrín a aplicación equivocada durante uns minutos", dixo o rexedor.

"PODERÍA HABER FOTO PEORES"

Para o alcalde, aínda que "non deixa de ser unha anécdota", lamenta que este feito restase protagonismo ao discurso de Irene Montero, a quen lle trasladou as súas "desculpas" por provocar esta fotografía "de forma non moi hábil" pola súa banda.

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, lendo un libro no Congreso | Fonte: Podemos

"É unha anécdota tendo en conta a relevancia do debate", manifestou Ferreiro, que aplaudiu o discurso da portavoz de Podemos e a relevancia deste na actualidade política do país. Aínda que recoñece que foi "un pouco desafortunado" ter dado esa fotografía, Ferreiro resta importancia asegurando que "podería haber fotos peores: podería ter aparecido cun narco" .

A diferenza do que lle ocorreu a Celia Villalobos, quen foi sorprendida xogando ao 'Candy Crush' mentres presidía o Pleno do Congreso e interviña Mariano Rajoy, Ferreiro puntualizou que el estaba de público, e nun lugar no que "estaba prohibido sacar fotografías".

MÉNDEZ DE VIGO

Ferreiro non foi o único político "cazado" durante a moción de censura. Tamén o ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, foi captado polas cámaras cun libro entre as mans mentres Montero interviña. Foi o propio twitter oficial de Podemos o que distribuiu a instantánea.