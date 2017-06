Esquerda Unida anima aos estudantes a non matricularse en Relixión o vindeiro curso

Esquerda Unida anima o alumnado galego a que non se matricule na materia de Relixión no vindeiro curso escolar, perante a inminente apertura do prazo de matrícula para o vindeiro curso escolar 2017-18 nas etapas de Infantil e Primaria, e posteriormente da Educación Secundaria.

Clases de Relixión | Fonte: lapizarradeyuri.blogspot.com

Para iso, esta formación iniciou unha campaña informativa na que pide que opten pola opción de: "Valores Sociais e Cívicos". Deste modo, Esquerda Unida reitera así a súa aposta “por unha educación de carácter científico e laico na que a educación relixiosa (pertencente ao ámbito privado de cada persoa) sexa excluída do ámbito escolar”.

A través dun comunicado, Esquerda Unida considera especialmente preocupante o feito de que a través do Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo de ESO e Bacharelato en Galicia, a Xunta estableza a Relixión Católica como materia chave (xa que é a única das específicas con só unha hora lectiva). Así, o alumnado pode configurar unha selección de materias optativas ao seu gusto, cumprindo co requisito legal de seis horas lectivas semanais en primeiro de bacharelato e oito en segundo. “A Xunta forza aos nosos fillos e fillas para que escollan a materia de Relixión para acceder a determinadas opcións de bacharelato”, critica a formación.

Por todo isto, cualifica como “unha regresión”, o feito de que a LOMCE incorpore a Relixión como materia avaliable na configuración da nota media do alumnado de bacharelato.