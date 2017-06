"Prácticas propias de eras non democráticas" da Policía contra os pro-okupas

A eurodeputada galega Lídia Senra (AGE Europa), acusa o Delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e aos corpos da Policía Nacional, de "estar a levar a cabo nas últimas semanas" prácticas "propias de eras non democráticas" en relación ao conflito cos okupas en Santiago.

Lida Senra

"As imaxes e os vídeos da represión policial que houbo nas mobilizacións contra o desaloxo do Centro Social Escarnio e Maldizer en Compostela lembran a cargas doutras épocas, como as que había no Día da Patria Galega para impedir que os manifestantes entrasen na zona vella de Compostela. Este tipo de ataques totalmente desproporcionados non se poden permitir", dixo Senra.

Con estas declaracións, Senra sumouse á campaña aberta en redes sociais baixo o hashtag #eutambémsomescárnioemaldizer e asegurou estar "seriamente preocupada pola vulneración e retroceso de dereitos e liberdades" por parte de "as forzas neoliberais, que están a aproveitar a ocasión para reprimir á sociedade activa e tentar criminalizar aos movementos".

Senra considerou que é "unha evidencia" que o CSO Escarnio levaba "anos organizando actividades de dinamización social e cultural sen ningún tipo de problema de convivencia" coa veciñanza nin para a cidade, se non "todo o contrario".

A eurodeputada criticou ademais o anuncio de que a Dirección Xeral da Policía, a través da Subdelegación do Goberno na Coruña, "tramitará ao redor de 400 propostas de sanción administrativa contra as 116 persoas que foron identificadas na mobilización do sábado pasado". "As consecuencias para o recorte de liberdades da aplicación da Lei Mordaza, que nunca debería ser aprobada, son nefastas e fronte a este rodete que aplica a dereita contra toda persoa que se mova un pouco, o único que nos queda é non calar", resumiu.

Fotomontaxe das lesións durante os incidentes da manifestación do día do desaloxo do CSO Escarnio e Maldizer, incluído nunha publicación dos okupas