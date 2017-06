División das forzas nacionalistas e independentistas no Día da Patria

O Día da Patria galega será, un ano máis, unha xornada de manifestacións diversas entre as distintas formacións nacionalistas e independentistas do país xa que, como en anos anteriores, non houbo acordo para realizar unha gran marcha conxunta en defensa dos "dereitos nacionais" de Galicia.

Manifestación de Anova o Día da Patria de 2014

A organización independentista Causa Galiza iniciou os preparativos dunha convocatoria independentista para o día 25 de xullo, Día da Patria Galega, onde reclamará "a necesidade dun Estado propio para Galicia, o rexeitamento explícito a calquera estratexia que busque participar en reformas cosméticas e autonomistas do Estado imperialista español e a necesidade dun proceso independentista propio e unilateral".

Pero, antes de iniciar os preparativos, o pasado 12 de xuño, tal e como explicou nun comunicado, enviou ás dúas formacións nacionalistas galegas --BNG e Anova-- un correo convidándoas a unha reunión este sábado 17 de xuño co obxectivo de "estudar a posibilidade dunha mobilización conxunta".

Segundo indicou Causa Galiza, a dirección do BNG "rexeitou lexitimamente participar nesta reunión exploratoria, comunicando a súa decisión de lanzar unha convocatoria propia para este Día da Patria". Finalmente, a reunión convocada "celebrouse apenas entre as delegacións de Anova e Causa Galiza, transmitíndose a proposta, pero tamén a súa inviabilidade á vista da inasistencia do tres partes implicadas".

"GRAN MOBILIZACIÓN"

Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo un chamamento para converter o 25 de xullo "nunha gran mobilización social [...] aberta a todos os galegos e galegas que confían en Galicia", pero nunha marcha que só convoca o BNG. "Se algunha nación necesita forzas políticas propias, esa nación chámase Galicia", dixo. Por iso, subliñou a necesidade de "deixar claro" que "Galicia é unha nación" e que, por tanto, é preciso que se dea un debate sobre o marco actual.

Causa Galiza marcha polas rúas de Compostela o 25 de Xullo | Fonte: diarioliberdade

"As nosas aspiracións non collen nun estatuto autoanémico", defendeu a tamén portavoz parlamentaria da organización frontista, xusto antes de lamentar que Galicia sexa "un país envellecido" e con "unha mocidade precarizada e emigrada".

Ante estes problemas, enxalzou "a rebeldía e o inconformismo" do BNG, á vez que chamou a "encher de dignidade e orgullo de ser galegos as rúas de Compostela e a Praza dá Quintana".

Acto seguido, lamentou que Galicia non estivese presente no debate sobre os Orzamentos Xerais do Estado (PGE). Un feito que se repetiu, ao seu xuízo, no debate da moción de censura a Mariano Rajoy impulsada por Podemos --na que está integrada a formación galega En Marea-- que finalmente non saíu adiante.

AP-9, AVE E TARIFA ELÉCTRICA

Tamén cargou contra o "agravio" das "desorbitadas" peaxes da AP-9; contra as "infraestruturas que non chegan", en alusión ao AVE; contra o feito de que Galicia non dispoña dunha tarifa eléctrica propia; e, por último, contra a actual situación que viven os mozos galegos, que ven en "a necesidade de emigrar por falta de oportunidades".

Por todo iso, a portavoz nacional do Bloque apostou por "pór por diante" os "lexítimos intereses de Galicia".

ELECCIÓNS MUNICIPAIS

Con motivo do ecuador do mandato dos gobernos municipais, Ana Pontón cualificou aos municipios gobernados polo seu partido como "referentes de transformación real", ademais de ser, engadiu, "transparentes e libres de corrupción".

Todo iso, proseguiu, fai que os gobernos nacionalistas se atopen "nas antípodas do que representa o Partido Popular", a cuxos dirixentes ve "nerviosos" con respecto aos próximos comicios locais.

"Alberto Núñez Feijóo está a facer do transfuguismo a súa estratexia cara ás municipais, como vimos en Sanxenxo: unha alcaldía que conseguiron con escuras negociacións nos despachos", denunciou a dirixente nacionalista, para logo criticar que os populares lograsen "nos despachos" o que "non lles deron nas urnas".

"Esa é a carta de navegación de Feijóo para a próxima cita electoral", vaticinou a portavoz nacional do Bloque.