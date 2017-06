Condenado en Santiago a dous anos de prisión por enviar a un provedor téxtil xustificantes falsos

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, condena a dous anos de prisión a un home por un delito continuado de estafa ao considerar probado que enviou a un provedor téxtil xustificantes falsos de realizar diferentes transferencias bancarias.

Segundo o fallo xudicial, recollido por Europa Press, o acusado Marcelo W.R. foi condenado como autor criminalmente responsable dun delito continuado de estafa á pena de dous anos de prisión, coa accesoria de inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena.

Ademais, en concepto de responsabilidade civil deberá indemnizar a Confeccións Loyma S.L. na cantidade de 12.112,43 euros, máis intereses. E foille imposto o ao pago dunha cuarta parte das costas procesuais, incluídas as da acusación particular.

Mentres, a Audiencia acordou absolver ao acusado do delito continuado de falsificación en documento privado e declara de oficio unha cuarta parte das costas procesuais.

ABSOLTA

Tamén absolve á acusada Ana María O.F., parella do outro procesado, dos delitos de estafa e falsificación en documento privado polos que foi acusada.

Segundo o relato de feitos probados recollido na resolución, Ana María O.F. "explotaba o negocio conxuntamente coa súa parella, Marcelo W.R., nacido en Arxentina, con permiso de residencia e sen antecedentes penais".

"Ela figuraba como empresaria autónoma e arrendadora dos locais comerciais, el como empregado. O negocio era de ambos e figuraba a nome de Ana María para poder acceder ás subvencións por axudas a mulleres emprendedoras", segundo concrétase e engade que Ana María se encargaba da xestión da tenda, no referido a as vendas das pezas, ás que era necesario encargar, e á atención dos clientes. El, con previa experiencia no sector téxtil, encargábase das cuestións contables e financeiras.

Ademais, no o fallo xudicial destácase que "ata novembro de 2014 Loyma serviu a Ana María O. e Marcelo W. mercadoría por un valor importante, que non pagaron".

Esta resolución da Audiencia da Coruña non é firme e contra a mesma cabe interpor recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo.