A Fiscalía mantén a petición de 39 anos de prisión para Aniceto R. (79 anos), o home que acusado de matar á súa muller Isabel Fuentes (66 anos) no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) o 8 de maio de 2015, por considerar que "baixo a súa aparencia de debilidade sabía perfectamente o que facía" cando decidiu acabar coa vida da vítima no convencemento de que esta "lle pertencía".

Así o sinalou este xoves na cuarta e última xornada do xuízo que se celebrou na Audiencia Provincial de Ourense contra o acusado, por dous delitos de asasinato tentado e de asasinato consumado.

"Aniceto R. é unha persoa moi mala que baixo a aparencia de debilidade que presenta sabía perfectamente o que facía", sinalou o fiscal Julián Pardinas ao comezo dunha intervención na que pediu unha "sentenza exemplarizante".

Para a Fiscalía, Isabel Fuentes sufriu un caso de "violencia de xénero en toda a súa extensión" que "non debe ser confundido cun trastorno mental transitorio" e que se produciu porque o acusado "entendía que Isabel lle pertencía" e que podía dispor da súa vida.

O fiscal apuntou a existencia de aleivosía en ambos os ataques porque se realizaron "de forma sorpresiva", sen que a vítima tivese oportunidade de defenderse ou cando estaba desvalida e non podía defenderse. Así, incidiu que no primeiro ataque a muller estaba durmida e no segundo tiña unha man sen mobilidade, a outra atada e unha traqueotomía que lle impedía gritar.

Os feitos tiveron lugar durante a noite do 8 de maio de 2015 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense cando o acusado supostamente asasinou á súa esposa Isabel Fuentes, cravándolle un coitelo.

A muller atopábase ingresada e estaba a se recuperar dun forte traumatismo cranioencefálico que, segundo relatara o seu marido, provocáranlle uns ladróns que tentaran entrar na súa casa a madrugada do 2 de abril.

Fiscalía e acusación particular reiteraron as súas peticións de 39 e 49 anos de prisión, respectivamente, por considerar probados senllos delitos. Ambos apuntan á existencia da agravante de aleivosía, xa que a vítima non puido defenderse en ningunha das dúas agresións.

PRIMEIRA AGRESIÓN

Respecto da primeira das agresións, o fiscal relatou que o acusado "se achegou de forma inesperada" á súa esposa e golpeouna "ata catro veces" cun obxecto contundente, "probablemente un martelo", coa "única intención de acabar coa súa vida".

Respecto diso, rexeita que avisase aos seus veciños do suposto roubo e agresión á súa muller "non para pedir axuda", senón no convencemento de que esposa falecera, o que ao seu xuízo descarta a petición da defensa de que se lle xulgue neste caso por un delito de lesións.

TRASTORNO MENTAL

Tamén descartou a posibilidade dun trastorno mental transitorio por considerar que o acusado planificara a agresión.

O fiscal baseouse na existencia dunha nota de despedida, que se atopou no peto da súa chaqueta, en que comprara un coitelo e en que escollido unha noite na que non se quedou ningún acompañante máis na habitación.

ANGUSTIA POLA PRESENZA DO SEU AGRESOR NO HOSPITAL

Respecto ao suceso no CHUO o 8 de maio, Fiscalía apuntou que "ningún guión pode mostrar a angustia de Isabel Fuentes se se recuperou e vise ao seu marido ao pié da cama esperando para acabar coa súa vida".

Esta mesma situación foi relatada pola acusación particular, que apuntou á "angustia e sufrimento engadido" da vítima no caso de que puidese percibir o que lle rodeaba e reconstruír "a través da lóxica" os sucesos da primeira noite e "que foi o seu esposo o que a agrediu".

Para a avogada Beatriz Seijo, "a Isabel matárona dúas veces", porque a familia non tivo coñecemento de que se estaba investigando ao seu marido, xa que no caso de que o souberon "habería un familiar na porta día e noite".

"Aniceto sabía que había sospeitas sobre el e que o tempo se lle acababa. Quería asasinar á súa muller. Non o conseguiu na primeira ocasión, pero si na segunda", abundou.

ENSAÑAMIENTO COA VÍTIMA

A acusación particular pediu dez anos máis de condena (49) que a Fiscalía pola existencia de ensañamiento nos dous ataques que sufriu Isabel Fuentes, e que considera que queda acreditado polos "golpes redundantes" que lle realizou o agresor en ambas as ocasións.

Deste xeito, na primeira agresión apunta a que a "saña e as ganas de matar" do atacante provocou que houbese salpicaduras de sangue nas paredes e mesmo o teito da estancia; mentres que na agresión no CHUO o agresor moveu ata catro veces o coitelo a pesar de cravalo nunha zona vital do corpo da vítima.

A avogada Beatriz Seijo tamén sinalou a existencia de "certa simetría que revela un mesmo autor" dos feitos porque "nin no fío do coitelo nin na cabeza do martelo (supostas armas da agresión) aparece sangue de Isabel". O agresor lavounos e limpado.

INVESTIGACIÓN POR ROUBO

Con respecto ao primeiro dos sucesos, a agresión no domicilio conxugal, a defensa criticou que a Garda Civil deixase a primeira liña de investigación que apuntaba a un roubo con violencia.

Neste sentido, incidiu en que os investigadores non buscaron pegadas dun posible agresor nos accesos á vivenda, non atoparon o obxecto da agresión e tampouco apareceu roupa do seu cliente con sangue da vítima.

O avogado Jorge Temes pediu a absolución do acusado neste caso por considerar que se non alertase aos seus veciños a muller falecería.

En relación ao crime no CHUO, a defensa lembra que "os indicios máis potente" contra o seu cliente son o feito de que se atopase o seu corpo á beira da cama, así como o texto manuscrito que apareceu nun peto da súa chaqueta. Sobre este último sinala que o acusado escribiu á súa esposa que "che deron un golpe", o que implica que non acepta os feitos da agresión no domicilio familiar.