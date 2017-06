A delirante reportaxe do programa de Ana Rosa sobre os okupas de Santiago

Así, nun mapa equiparan os Centros Sociais Okupados, dos que xa non queda ningún na capital, con casas tapiadas no seu día e mesmo con bares disque ideoloxía anarquista.

Santiago ateigado de centros okupas segundo un vídeo do programa de Ana Rosa en Telecinco

Aos activistas deste movemento, descríbeos, sen citar fontes, como fillos da clase alta, sen necesidades económicas. De paso, vincúlaos co grupo terrorista Exertico Gerrilheiro do Povo Galego Ceive, banda armada independentista -non anarquista como moitos okupas- extinto hai décadas.

Os comentaristas recoñecen que os veciños apoian e tiñan polo xeral boas relacións co CSO Escarnio e Maldizer, malia diciren tamén que o usaban para “fumar droga”. A nivel político, destácase o suposto apoio das “mareas galegas” ao movemento okupa, a mesma tese que ven enarborando o PPdeG.