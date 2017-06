Continúan as temperaturas altas con algunhas choivas e treboadas este domingo

A nebulosidade irá en aumento na Península ao longo do domingo, especialmente no interior do terzo noroeste e en Pireneos onde, na segunda metade do día, aparecerán choivas e treboadas que poderían ser localmente fortes e ir acompañadas de sarabia.

Estas choivas e treboadas provocarán que se activen os avisos de cor amarela (risco) en Huesca, Zaragoza e Lleida. Ademais, as choivas tamén serán motivo de risco en León, Zamora, Lugo, Ourense e Asturias, con acumulacións de ata 20 litros por metro cadrado á hora.

A pesar das choivas, as temperaturas continuarán en valores anormalmente altos, especialmente en Almería, Córdoba, Granada, Xaén, Sevilla, Huesca, Lleida e Mallorca, onde se activarán os avisos por temperaturas próximas aos 40º.

No norte de Canarias, no norte de Galicia e no Cantábrico, o ceo amencerá con intervalos de nubes baixas, mentres que no resto predominarán as nubes medias e altas. En Baleares e no resto de Canarias, o ceo mostrarase pouco nubrado aínda que presentará algunhas nubes altas.

Aparición dalgúns chuvascos, débiles e dispersos, en zonas da metade noroeste do país, que poderán estenderse ao resto do interior peninsular, coa excepción da área mediterránea e as zonas non montañosas de Andalucía onde non se esperan choivas.

As temperaturas irán en aumento en Galicia, no Cantábrico e en Navarra, mentres que baixarán na área mediterránea, en Andalucía e en Canarias, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

O vento será do nordeste no litoral galego e no cantábrico, e con intervalos de forte en Canarias. Predominio do compoñente leste na área mediterránea e do compoñente sur no resto da metade sur peninsular. Refachos fortes en zonas de treboada.