A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, defendeu que o PSOE "non se está" 'podemizando' logo da vitoria de Pedro Sánchez nas primarias e os primeiros movementos tras o Congreso Federal, senón que os socialistas tratan de recuperar o seu "espazo hexemónico" nos partidos de esquerda de España.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista este domingo en RNE recollida por Europa Press, cuestionada pola postura sobre o tratado comercial da Unión Europea con Canadá --CETA-- e a posibilidade de que o PSOE vote en contra no Congreso; Cancela, deputada en Madrid, emprazou á reunión do grupo parlamentario deste luns, onde se abordará esta cuestión.

Así, logo das críticas vertidas desde o PP polo posible cambio de opinión sobre este tratado, a deputada galega sinalou que o Partido Socialista "non é o centro de decisión" e que, por tanto, "hai que esixir responsabilidades a quen está a gobernar".

Así as cousas, expresou que o achegamento do Partido Socialista e Podemos limítase a unha "maneira de normalizar" a vida política e non significa que o PSOE se estea "podemizando ou deixando de podemizar".

E é que, para Cancela, o partido está a tratar de "recuperar" o "espazo hexemónico da esquerda" en España, á vez que descartou que esta viraxe poida supor unha fuxida de votantes moderados.

Por contra, cre que "si houbo un castigo" cara ao PSOE por parte dos votantes "cando se considerou que se derivou" a posturas máis conservadoras. "Os nosos movementos son para recuperar ese espazo", apostilou.

FUTURO PSDEG

Así mesmo, opinou que o PSdeG "sae reforzado" tras o Congreso Federal do pasado fin de semana, á vez que celebrou que fose devolta á xestora galega a potestade para convocar o conclave autonómico.

Por iso, confía en celebrar o congreso do PSdeG "o máis pronto posible" para poder "volver á normalidade", aínda que descartou que poida ter lugar no mes de xullo.

De novo, Cancela non confirmou nin desmentiu se planea presentar a súa candidatura para dirixir o PSdeG. "Non é unha cuestión que teña decidida. Non hai calendario, hai que respectar que se abra o proceso", apostilou.

Con todo, ve necesario que a convocatoria do congreso "non vaia máis aló do mes de outubro", xa que, tras isto, deberán celebrarse os "procesos provinciais e locais" e a intención da xestora é "terminar" os procedementos internos "antes de final de ano".