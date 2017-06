Piden o cese dun cargo de Protección Civil e do PP por venderlle material á propia administración

A nivel autonómico, o líder de En Marea escribiu que “se es amigo do Vicepresidente, o teu negocio irá sobre Rueda(s). O PP é igual (de corrupto) en todas partes”. Luís Villares referíase así á suposta amizade entre o administrador de Ricarsat e o vicepresidente da Xunta.

Á esquerda, o alcalde da Estrada, Rueda e Faílde, de uniforme, nun acto oficial na Estrada nunha imaxe da web de Vicepresidencia

O PSdeG pide o cese e unha investigación

No ámbito municipal dende o PSdeG reclaman “o inmediato cese nas súas funcións do traballador municipal, así como a apertura dun expediente disciplinario”. O Grupo Municipal Socialista lembra que “a lei de incompatibilidades dos traballadores do sector público impide que realicen actividades privadas en empresas do mesmo sector no que están destinados”.

É un feito irrefutable que Faílde ten actividade privada no sector para o que traballa na pública, pois tanto a web como o Facebook de Ricarsat -empresa que administra- están repletos de entregas de material para diversos servizos de emerxencias da Xunta e concellos. Véndenlle tamén ao seu empregador directo, o Concello da Estrada? Esta é unha das cuestións que debería aclarar comisión de investigación municipal, segundo demanda o PSOE.

Móvete reclama explicacións

Pola súa banda, o Movemento veciñal Estradense- Móvete solicita a comparecencia do alcalde, do Partido Popular, para pedirlle explicacións. “Que terá que decir o alcalde sobre que o coordinador dos servizos de emerxencias da Estrada e membro do comité local do PP se beneficie de adxudicacións da Xunta?”, pregúntase a marea local.

Móvete quere saber se o Concello lle adxudicou a Ricarsat e a Emersafe, empresa administrada pola esposa de Faílde e na que o traballador/empresario figura como apoderado. Esta outra compañía tamén lle facturou recentemente á Vicepresidencia.

A marea tamén interpela ao PP da Estrada, cuestionando se Faílde debe seguir sendo membro da súa dirección local.

Faílde non ve incompatibilidades, que si figuran na Lei

GC publicou o luns a versión dos feitos de Faílde e de Alfonso Rueda. O empresario dá máis explicacións hoxe en Faro.

O responsable de Protección Civil non ve nada malo en venderlle material ás emerxencias da Xunta porque “yo no soy funcionario de la Xunta, por lo tanto, no tengo relación con ella. Desde mi punto de vista no hay incompatibilidad".

Con todo, cómpre lembrar que a Lei 53/1984 de Incompatibilidades aplícase tamén “ao persoal ao servizo de corporacións locais e organismos dependentes” (artigo 2). No seu artigo once que este tipo de traballadores “non poderá exercer, por si ou mediante substitución, actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, sexan por conta propia ou baixo a dependencia ou ao servizo de Entidades ou particulares que se relacionen directamente coas que desenvolva o Departamento, Organismo ou Entidade onde estivese destinado”.

Traballo altruísta, pero cobra "en torno a 1.000 euros"

En declaracións a La Voz, o alcalde José López (PP) negouse a cesar a Faílde como responsable das emerxencias alegando, curiosamente, que as responsabilidades que exerce non existen oficialmente. “«Non é un cargo político, e non podo cesalo porque non hai nada: non existe ese posto na RPT, non existe un coordinador de Emerxencias. Eu pedinlle que coordinase o grupo, que fixera os cuadrantes», argumenta.

Tanto Faílde como o edil aseguraron que fai a súa labor en Protección Civil de xeito altruísta, aínda que na Voz logo o alcalde admite que cobra “en torno a 1.000 euros”. Polo contrario, fontes locais aseguraron a GC que canda un soldo como peón de emerxencias o empresario/traballador cobra un plus semestral por coordinar a Protección Civil.