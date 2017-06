Os residentes en Galicia realizaron 2,3 millóns de viaxes no primeiro trimestre, un 6,4% máis

Os residentes en Galicia realizaron 2.339.898 viaxes no primeiro trimestre do ano, o que supón un crecemento do 6,4% con respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo os datos da Enquisa de Turismo de Residentes (ETR/Familitur), elaborada polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estas viaxes, que son o 6% de todas as realizadas polos españois neste período, supuxeron 5.742.493 pernotacións. O incremento nas viaxes prodúcese mesmo a pesar da influencia da Semana Santa, que afectou os datos do primeiro trimestre de 2016, pero non aos deste ano.

En Galicia, a duración media descendeu lixeiramente con respecto ao ano anterior, 2,5 días fronte aos 3,19 do primeiro trimestre de 2016. Eliminando o efecto do tamaño da comunidade, Galicia rexistrou 802 viaxes por cada 1.000 habitantes, por baixo da media nacional.

Os galegos que viaxaron no primeiro trimestre realizaron un gasto medio por día de 61 euros, lixeiramente superior aos 56 euros do primeiro trimestre do ano pasado. O gasto medio por persoa durante a viaxe foi de 149 euros e o gasto total dos turistas galegos situouse nos 347,6 millóns de euros.

Por outra banda, 2.231.611 millóns de españois elixiron Galicia como destino das súas viaxes durante o primeiro trimestre do ano --o 5,7% do total--, o que sitúa a Comunidade como a sétima en orde de preferencia. O gasto total destes viaxeiros foi de 247,2 millóns de euros, 47 euros por persoa e día.

DATOS NACIONAIS

Os residentes en España realizaron 39,3 millóns de viaxes no primeiro trimestre, o que supón unha caída do 2,6% con respecto ao mesmo período do ano 2016, debido a que o pasado ano a Semana Santa tivo lugar en marzo e este ano se celebrou en abril.

Estas viaxes supuxeron 114,98 millóns de pernoctacións, un 17% menos que no primeiro trimestre de 2016. Pola súa banda, o gasto total que se realizou no conxunto destas viaxes foi de 7.159 millóns de euros (-10,4%), polo que o gasto medio por persoa durante a viaxe foi de 182 euros (-8,1%) e o gasto medio diario foi de 62 euros (+7,9%).

O 40,5% das viaxes realizadas no primeiro trimestre foron de lecer, recreo e vacacións (-1,3%), o 42,2% foron visitas a familiares e amigos (-7,9%), o 11% foi por motivos profesionais ou de negocio (+12,6%) e o 6,4% restante debeuse a outros motivos (+5,1%).

Por tipo de destino, o 91,7% das viaxes tiveron un destino de dentro do territorio nacional, e o 8,3% no estranxeiro. As viaxes con destino interno acumularon o 81,1% das pernoctacións e o 67,9% do gasto total, cun gasto medio diario de 52 euros.

Pola contra, as viaxes no estranxeiro supuxeron o 18,9% das pernoctacións e o 32,1% do gasto total, cun gasto medio diario de 106 euros.

No 66,8% das viaxes, os residentes optaron por aloxamento de non mercado (-1,7%). Os turistas nacionais que se aloxaron en aloxamento de mercado (33,2% do total) diminuíron un 4,1% en comparación co tres primeiros meses do ano 2016.