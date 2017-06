Galicia perde poboación, España gaña

A poboación en Galicia a data do 1 de xaneiro de 2017 situouse en 2.710.607 habitantes, despois de perder 9.495 residentes ao longo de 2016, o que supón un descenso do 0,35%, segundo as cifras de poboación que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este é o sexto ano consecutivo de descenso de poboación —en 2010 houbo repunte—, aínda que esta baixada de 9.495 é menos acusada que os máis de 14.000 residentes que se perderon en 2015. Nestes seis anos Galicia quedouse sen 62.808 habitantes.

Rúa do Comercio en Noia | Fonte: Luis Miguel Bugallo Sánchez

O descenso de poboación ao longo de 2016 en Galicia contrasta co aumento producido de media en España de 88.867 persoas (+0,19%). O número de habitantes decreceu durante 2016 en Castela e León, Galicia, Castela-A Mancha, Estremadura, Principado de Asturias, Aragón, Cantabria e A Rioxa. E aumentou no resto de comunidades autónomas.

POR PROVINCIAS

Todas as provincias galegas perden habitantes en 2016. A maior diminución produciuse en Ourense, tanto en cantidade como porcentualmente, cun retroceso de 3.015 habitantes (-0,96%) ata 311.648.

En Lugo a perda foi de 2.562 persoas ata 333.574 (-0,76%). O descenso na Coruña foi de 2.326 persoas (-0,2%) ata 1.121.788. E en Pontevedra baixa en 1.593 persoas (-0,17%) a 943.596.

Así, en Galicia hai 1.400.923 mulleres e 1.309.684 homes. Do total, 665.831 teñen 65 ou máis anos (son o 24,6%), e entre eles hai 41.792 persoas de 90 ou máis anos.

MIGRACIÓNS

Pola súa banda, o saldo vexetativo en Galicia foi negativo en 2016, con 12.683 defuncións máis que nacementos. Con todo, rexistra un saldo migratorio positivo co estranxeiro en 4.772 persoas, o que supón un crecemento exponencial en comparación coas 41 que arroxaba este capítulo en 2015. Isto supón que 13.159 persoas procedentes do estranxeiro estableceron a súa residencia en Galicia en 2016, fronte ás 8.386 que emigraron a outros países.

En contraposición, o saldo de migracións entre Galicia e outras comunidades do Estado é negativo, cunha perda de 1.585 persoas en 2016. Isto tradúcese en que de Galicia marcharon a outros puntos de España 14.035 persoas, mentres que doutras autonomía chegaron a terras galegas 12.451 residentes.

O fluxo interautonómico de Galicia é negativo por cuarto ano consecutivo —desde 2013—, aínda que a perda en 2016 de 1.585 persoas é menor que a de 1.892 que se rexistrou en 2015.