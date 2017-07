Comezan os traballos de baleirado e demolición no antigo Hospital Xeral de Vigo, que durarán 5 meses

A primeira fase da reforma do antigo Hospital Xeral de Vigo iniciarase este martes cos traballos de demolición e baleirado das partes máis ruinosas, nunha actuación que dá o pistoletazo de saída para a transformación do complexo nas futuras novas dotacións xudiciais da cidade.

Vigo Acto Xeral | Fonte: Europa Press

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, participaron este luns na firma da acta de reformulo e no acto formal de inicio dos traballos, no que o arquitecto Alfonso Penela explicou o cronograma das obras.

Segundo detallou, este mesmo martes iniciaranse os labores de valado do perímetro e demais medidas se seguridade previas á demolición e baleirado do interior dos edificios. A primeira actuación será a retirada dos dous "brazos traseiros" do conxunto, desmonte de fachada, demolición de forxados, escaleiras, etc.

A continuación derrubarase o corpo curvo que rodea a torre do antigo hospital, antes de actuar sobre esa estrutura. Finalmente, procederase ás derribas previstas no anexo I. Todo iso realizarase nos próximos 5 meses, segundo confirmou o arquitecto, quen recoñeceu que se están "batendo marcas de cumprimento de prazos e puntualidade".

Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, lembrou que, paralelamente aos traballos de demolición e baleirado, culminarase a redacción definitiva do proxecto, coas modificacións acordadas, entre elas un espazo para a Policía Autonómica (que terá a súa nova sede no complexo, cara á zona de Vázquez Varela).

A previsión do goberno galego é poder adxudicar a obra de reforma antes de final de ano, para empezar a execución "en xaneiro de 2018" e que, a finais de 2019, Vigo conte coas súas novas dotacións xudiciais.