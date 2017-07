O Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) volverá congregar a máis de 80.000 persoas desde este mércores

O Resurrection Fest dará comezo este mércores e prevé congregar de novo a máis de 80.000 persoas na localidade luguesa de Viveiro, cun cartel liderado por bandas como Rammstein, Rancid, Dropkick Murphys e Anthrax e un impacto económico que os organizadores estiman nuns 11,5 millóns de euros.

O Resurrection Fest o ano pasado, durante o concerto de Iron Maiden | Fonte: Europa Press

A XII edición do Resurrection Fest arrinca o mércores 5 cun ambicioso cartel de máis de 100 bandas internacionais de rock, heavy e hardcore e con miles de asistentes procedentes de máis de 30 países.

Rammstein, Rancid, Dropkick Murphys, Anthrax e Mastodon serán algúns dos pratos fortes dun evento "consolidado" no panorama musical nacional e sobre todo na propia comarca onde se sitúa, onde aspira a xerar un impacto económico de case 11,5 millóns de euros.

En rolda de prensa a semana pasada, os irmáns Iván e David Méndez, organizadores do evento desde as súas orixes como festival punk e hardcore, destacaron que no duodécimo aniversario do proxecto pretenden consagralo como "parque temático do rock'n'roll".

Para iso configuraron unha proposta de festival "xeneralista" con todos os estilos que abarca o rock, pero atendendo a unha configuración "tematizada" e especializada, propondo unha repartición de bandas a través dun escenario principal e outro tres (Chaos Stage, Ritual Stage e o novo Dessert Stage) centrados en xéneros como o punk ou o stoner.

Rammstein eríxese en cartón de presentación da edición deste ano, cun espectáculo "único" e "exclusivo na península" celebrando a súa nova película 'Rammstein París'.

O Resurrection é o principal festival de asistencia internacional do país, con asistentes de territorios como México, Nova Zelandia, Filipinas, EE.UU. e Brasil.

TODA A SEMANA

Este ano, ademais, a programación vai máis aló do propio evento (que se celebra entre o 5 e o 8 de xullo), dado que haberá actividades e concertos gratuítos desde principios desta semana en Viveiro.

Deste xeito, o Resurrection Fest sitúase como un "paquete turístico moi a valorar na zona norte" de Galicia, sobre todo porque vai "da man" do pobo, onde os asistentes poderán gozar de praias, natureza e a gastronomía.

PATROCINIO

Una das novidades deste ano é a inclusión de Estrella Galicia como patrocinador no propio nome do evento, pasando a ser Resurrection Fest-Estrella Galicia.

En representación da empresa, Víctor Martiñán resaltou a "experiencia" que supón este evento, un festival "único" e un "templo xigantesco do rock" que "vai máis aló dun simple cartel".

Á súa vez, por parte de Agadic, Jacobo Sutil comprometeu o apoio da Xunta con "o festival máis grande de Galicia" e un "referente" tanto en España como en Europa.