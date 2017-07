Rammstein fai arder Viveiro nunha actuación para a historia do Resurrection

O espectáculo de pirotecnia de Rammstein iluminou a noite grande da edición 2017 do Resurrection Fest, unha actuación que quedará marcada a lume na historia deste festival de Viveiro (Lugo) grazas a un engrasado artefacto musical de metal industrial.

Rammstein no Resurrection Fest de Viveiro | Fonte: Europa Press

"Viva España", esa foi unha das poucas interaccións da banda co público nun espectáculo calculado ao milímetro. Arrincou con 'Ramm 4'; enchufou aos seus fans con temas como 'Reise, reise' e 'Keine lust'; e a noite acabou por rebentar con cancións de 'Mutter' (2001) --un dos seus discos máis recoñecidos-- como 'Feuer frei!' (traducido significa 'Abran fogo'), 'Ich will', 'Mein Herz Brennt' e 'Links 2-3-4'.

Durante todo o venres, unha fina choiva caeu sobre os asistentes --80.000 ao longo desta edición-- a este festival en Viveiro, pero durante algo máis da hora e media que os alemáns estiveron encima do escenario nin a auga quixo facer acto de presenza para apagar as lapas que corrían sobre as cabezas do grupo bávaro e espectadores.

A lista da impoñente posta en escena dos alemáns pasa por lanzallamas, fogos artificiais, un chapeu que implosiona no aire e ata un chaleco con explosivos para simular unha inmolación, usado polo cantante e líder do grupo, Till Lindemann, durante a interpretación de 'Zerstören'.

O único recital este ano na Península Ibérica dunha das bandas de metal de máis renome e máis provocadoras desde mediados do noventa non defraudou.

Nesta ocasión non se viu ao teclista do grupo (Christian 'Flake' Lorenz'), como ocorría en concertos do pasado, montado nunha lancha pasando de man en man polo público, pero no Resurrection si que tivo a oportunidade de ser introducido nunha bañeira --despois ser paseado con correa como un can-- para recibir unha ducha quente de faíscas lanzada por Lindemann.

Hai xente que talvez nin sequera saiba que existe Rammstein, pero leva 20 anos tarareando 'Du hast'. Os alemáns reservaron o seu tema máis coñecido como penúltima canción antes de irse aos bises e aí si que acabaron por quentar (por se faltaba alguén) ás decenas de miles congregadas no escenario principal.

TRACA FINAL: "INCRIBLE"

A versión de 'Stripped' de Depeche Mode puxo o punto e seguido antes de que chegase a traca final dos bises. Así, foi a quenda de 'Sonne', 'Amerika' e o seu pegadizo refrán, xunto a 'Engel', con Lindemann ensartado entre dúas xigantescas ás prateadas.

"Querémosvos. Moitísimas grazas. Incrible!", con estas palabras parecía despedirse Lindemann ante unha gran ovación dun público entregado tras a súa interpretación do clásico 'Engel'.

Cos focos xa acesos e a multitude comezando a avanzar cara á zona de saída do escenario principal escoitouse de novo a atronadora voz do cantante alemán no seu peculiar castelán. "Quierro máis?", preguntou chapurreando. O público gritou que si e chegou 'Te quiero puta', que ten letra en español, para o peche.

A falta dunha última xornada de sábado, con grupos como Rancid e Mastodon, os seguidores do Resurrection pregúntanse que chegará en 2018 a esta vila mariñeira lucense despois de acoller nos últimos tempos a grupos como Iron Maiden ou Rammstein. Só o tempo dirá cal é o teito dun festival que naceu como cita pequena e ha ido crecendo ano a ano ata converterse en referente na escena estatal e europea.