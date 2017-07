O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, participou este sábado na homenaxe que o IX Festa da Palabra rendeulle a Carlos Casares na Insua dos Poetas, na localidade ourensá do Carballiño. A cita, xa consolidada na axenda cultura do verán en Galicia, lembra neste 2017 a figura do homenaxeado co Día das Letras Galegas, Carlos Casares.

Sobre o escritor ourensán, Román Rodríguez destacou o "importante traballo" que Casares fixo ao longo da súa vida para "o fomento do libro e a lectura en Galicia", ademais de destacar que, como intelectual, escritor e axente cultural, é "un dos artífices desta Galicia que pode asumir os retos do século XXI".

Por outra banda, e referíndose ao propio espazo físico no que se desenvolve o acto, o conselleiro congratulouse do feito de que a Festa da Palabra celébrese na Insua dos Poetas, "un lugar no que a literatura dialoga coas artes plásticas e no que a homenaxe a escritores convértese tamén en recoñecemento ao traballo e creación dos máis relevantes escultores contemporáneos da nosa terra, cuxa obra convive coa natureza neste espazo situado na parroquia de Madarnás".

Neste sentido, e tal e como indicou a Xunta nun comunicado, Román Rodríguez felicitou á Fundación polo seu bo facer e contribución ao enriquecemento da lingua e a cultura galegas, cualificando a Insua dos Poetas como "un territorio cultural de primeira magnitude".

Durante o acto entregáronse os premios Setecarballas da Insua dos Poetas, que este ano recaeron en Antón Pulido, Miguel Anxo Fernán-Vello, o Centro Partido do Carballiño en Buenos Aires, a plataforma Ríos limpos, Carlos Guitián, o Diario Cultural da Radio Galega e o grupo de teatro Tiruleque.

Así mesmo, deuse a coñecer a nova homenaxe escultórica co que contará a partir deste sábado Carlos Casares neste espazo cultural. Trátase dunha creación plástica do artista Manuel Buciños que leva o título dunha das obras máis coñecidas de Carlos Casares, 'Vento Ferido'.

Entre outras autoridades, no acto participaron o alcalde do Carballiño, Francisco José Fumega; o presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e o presidente da Fundación, Luís González Tosar.

Desde 2009 a Festa da Palabra homenaxeou a figura de Ramón Piñeiro (2009), Arturo Baltar (2010), Xosé María Díaz Castro (2011), Celso Emilio Ferreiro (2012), os poetas do Rexurdimento (2013), Eduardo Blanco Amor (2014), Francisco Luís Bernárdez (2015) e Pura e Dora Vázquez (2016).