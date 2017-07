Os medios en galego reciben menos dun 4% da publicidade do Día Nacional de Galicia

A Xunta de Galicia destinará máis de 360.000 euros con IVE nunha campaña de publicidade o 25 de xullo, Día Nacional de Galicia. Unha publicidade que, na súa práctica totalidade, irá destinada a medios en español, a pesar do simbolismo desta data.



Así, e segundo as estimacións de GC, os medios escritos esclusivamente en galego non recibirán máis alá de 10.000 euros en conxunto. Galicia Confidencial, por exemplo, sendo o principal medio dixital en galego e un dos cibermedios máis lidos de Galicia, por riba de edicións dixitais doutros grandes medios en español, só percibirá 1.000 euros con IVE. Outras edicións dixitais en galego, tanto nacionais como locais, oscilan tamén entre os 1.000 e os 150 euros con IVE.



Esta data, xunto co 17 de maio, son os únicos días nos que o Goberno do PP inserta publicidade nos medios en galego, aínda que as cantidades son ridículas en comparación coas que se lles dan aos medios en español, incluída, nas súas versións dixitais.



Estas axudas están inscritas dentro do Acordo marco para o servizo de elaboración, producción e plan de medios de campañas institucionais da Xunta de Galicia en datas relevantes para a Comunidade Autónoma nos anos 2017 e 2018, que está dotado con 1.421.487,61 euros.



Outras subvencións para o galego



A Xunta ten unha liña específica para impulsar o galego nos medios --o pasado ano foi máis de 1,6 millóns-- aínda que a maior parte dese orzamento vai para medios que usan, principalmente, o español. Esíxelles que cedan á lingua propia un 8% do seu espazo total, que en moitas ocasión non se cumpre, xa que algúns deles nin superan o 5%. Espazos que, xeralmente, son os mesmos en todos os medios: cultura e opinión, principalmente. Algúns medios, como é o caso de La Voz, xustifican o uso do galego utilizando algunha declaración dalgunha persoa en galego nunha noticia que está en español.



Independentemente destas axudas, a Xunta tamén outorga axudas específicas polo uso do galego. Así, publicou o último día hábil do pasado ano a resolución das súas subvencións aos medios para promocionar a lingua galega, que sumou 201.000 euros nos que usan exclusivamente o galego, fronte aos 1,6 millóns dos que o fan en español. Esta diferencia de importe prodúcese malia que en teoría as dúas liñas de subvención comparten un fin: apoiar a difusión de noticias en galego.



Precisamente, o DOG do 7 de xuño recollía os convenios de colaboración subscritos pola Consellería de Cultura e Educación no primeiro cuadrimestre do ano 2017. Como noutras ocasións, La Voz de Galicia é o medio que máis subvencións recibe, máis da metade, case 300.000 euros para “potenciar o galego” e para “fomentar a lectura da prensa escrita”.



Síguelle Faro de Vigo, que recibe case 70.000, e La Opinión (os dous do Grupo Prensa Ibérica) pero só para “fomentar a lectura da prensa escrita”. Despois están El Progreso e Diario de Pontevedra ( do Grupo El Progreso), La Región e Atlántico Diario (do Grupo La Región) e Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños, e El Ideal Gallego ( Grupo La Capital). Tamén chama a atención os convenios subscritos con Editorial Compostela (editora de El Correo Gallego), a pesar da súa delicada situación económica e da súa debeda cos traballadfores e coa Seguridade Social.

Os medios de comunicación tradicionais están sufrindo unha fonda crise | Fonte: prnoticias.com