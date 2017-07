O PSOE e En Marea pedirán por separado a investigación, que os socialistas rexistran este mércores

O PSOE rexistrará este mércores a petición de apertura dunha comisión de investigación de carácter político no Congreso dos Deputados sobre o accidente ferroviario de Angrois, á entrada de Santiago, onde un tren Alvia descarrilou o 24 de xullo de 2013 ocasionando 80 mortes e 144 feridos.

El tren Alvia, instantes después de descarrilar en la curva de Angrois | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes do partido, tras acordalo este luns por unanimidade na reunión da permanente da executiva federal, os socialistas decidiron que o rexistro da solicitude prodúzase esta mesma semana, a cinco días do cuarto aniversario da traxedia.

Ademais, tamén para este mércores está previsto o rexistro da proposición non de lei coa que o PSOE quere instar o Goberno central á reapertura da comisión de investigación de tipo técnico, segundo confirmou a Europa Press o deputado Odón Elorza.

Por unha banda, a investigación política pretende depurar eventuais responsabilidades políticas polo sinistro, mentres que a técnica busca a elaboración dun novo informe para remplazar ao que no seu día elaborou a CIAF (organismo colexiado do Ministerio de Fomento).

Aquel texto foi duramente criticado pola Axencia Ferroviaria Europea e é que só identificou o exceso de velocidade e ao maquinista como causantes da traxedia.

EN MAREA

Aínda que na tarde deste luns a reunión entre PSOE e Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea saldouse coa coincidencia entre ambas as direccións e un acordo para impulsar a comisión de investigación sobre o accidente de Angrois, fontes consultadas por Europa Press confirmaron que finalmente a solicitude cursarase por separado.

Así, fontes de En Marea lembraron que, tras o veto da Mesa do Congreso á súa última petición, en abril deste ano, o partido instrumental (no que se integran Anova, Esquerda Unida e Podemos) xa avanzou que volvería rexistrar a solicitude de apertura dunha comisión de investigación sobre o sinistro.

Nas últimas semanas, tras o cambio de postura dos socialistas, a plataforma de vítimas expresou o seu desexo de que haxa "consenso" entre as diferentes forzas que mostraron apoio ás súas reivindicacións, entre as que tamén citaron a BNG (sen representación actualmente no Congreso) e Cidadáns.