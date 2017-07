Controlado o incendio do Barco de Valdeorras (Ourense), con 64 hectáreas queimadas

A Consellería de Medio Rural informou de que o incendio forestal que empezou ao redor das 12,45 horas do mediodía deste mércores no concello do Barco de Valdeorras (Ourense), na parroquia de Alixo, quedou controlado.

Segundo as primeiras estimacións, a superficie afectada é de 64 hectáreas, a maioría de monte raso. No lugar traballaron un técnico, catro axentes, 20 brigadas, nove motobombas, unha pa e 16 helicópteros.

Previamente, tamén esta tarde, fora controlado o lume rexistrado na parroquia de San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo). A última estimación sitúa en 126 as hectáreas afectadas, das que 30 son de monte raso e 96 de arboledo.

No seu control traballaron nove axentes, 29 brigadas, 17 motobombas, dúas pas e nove helicópteros.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que se debe chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, toda a información actualizada sobre incendios forestais poderá ser consultada na conta aberta de twitter: @incendios085.