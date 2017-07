Condenan ao alcalde de Palas a 9 anos de inhabilitación por prevaricación e 15 meses de prisión por acoso

A Audiencia Provincial de Lugo condenou ao alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, elexido polo PP, a nove anos de inhabilitación por un delito de prevaricación e outro quince meses de prisión por un delito de acoso laboral á secretaria municipal, Celia González Vázquez.

Ademais, tamén foron condenados outros funcionarios e edís do PP, entre eles o exalcalde Fernando Pensado, ao que o xulgado impuxo unha pena de oito anos de inhabilitación e quince meses de prisión por acoso.

Así, o xulgado considera probado que Celia González Vázquez sufriu acoso laboral desde a súa designación como secretaria municipal en 2007 por parte dun grupo de edís do PP durante o mandato de Fernando Pensado, un comportamento que se mantivo cando Pablo Taboada accedeu ao cargo de rexedor en 2011.

Así mesmo, falla que Taboada, sendo xa alcalde de Palas, convocou un pleno extraordinario o día 30 de abril de 2014 "cuxa única finalidade era acordar a sanción de destitución da secretaria", "a propósito" de que o órgano da corporación local "non era en ningún caso competente para impor" a dita sanción a González Vázquez.

Ademais das penas de inhabilitación e cárcere para Pensado e Taboada --que se apartou "temporalmente" do PP ata coñecerse a resolución xudicial--, o xulgado tamén impón aos condenados o pago "de maneira conxunta e solidaria" dunha indemnización de 12.000 euros á secretaria.

OUTROS CONDENADOS

A Audiencia de Lugo tamén condena a José Ramón García Vázquez, María Cristina Lodeiro Castiñeira, Amando Sande Sagra e María Aurora Vila Agra a sete anos de inhabilitación por prevaricación.

Por outra banda, impón penas de doce meses de prisión a Carlos Ouro, nove para Juan Manuel Varela e seis meses para María Luisa Novo por delitos de acoso laboral. Así mesmo, absolve a outras dúas persoas acusadas dos mesmos delitos.

FEITOS

A secretaria do municipio lugués accedeu ao cargo en decembro de 2007, tras a defunción do anterior titular. Pouco tempo despois da súa incorporación, "empezaron a producirse unha serie de situacións de fricción" entre González Vázquez e "un grupo determinado de funcionarios" encabezado polo edil do PP Carlos Ouro, que realizaron actuacións "tendentes a cuestionar a actuación da secretaria".

Toda esta situación derivou nun episodio de depresión polo que a vítima estivo de baixa laboral desde febreiro de 2010 ata maio de 2011. Tras a súa reincoporación, os funcionarios, considerados polo alcalde como "a columna vertebral do Concello", chegaron mesmo a manifestar á secretaria que non cumprirían as súas ordes.

Segundo a sentenza, a actitude dos edís do PP, que proferían insultos como "mona", "burricana" ou "idiota" cara á vítima, mantívose cando Pablo Taboada se converteu en alcalde de Palas de Rei tras as eleccións municipais de 2011.

Así, tras os intentos do alcalde de apartar do cargo á secretaria a través de decretos que "foron deixados sen efecto por resolucións xudiciais", convocouse un pleno extraordinario co obxectivo de "votar a favor do acordo de destitución" de Celia González "a propósito da ilegalidade de tal acordo".

O xulgado considera que tanto Taboada como o seu predecesor, Fernando Pensado, tomaron "a iniciativa de acosar e hostigar" á secretaria e non realizaron "actividade algunha" para "evitar a situación" a pesar de estar "na súa man".