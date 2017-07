A Policía rexistra un edificio da Xunta en Ourense

Axentes da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta (UDEV) da comisaría de Ourense rexistran, desde primeira hora deste venres, a sede do Centro Tecnoloxico da Carne (CTC), unha fundación dependente da Consellería de Medio Rural que ten a súa sede no Parque Tecnolóxico de Galicia, no municipio ourensán de San Cibrao das Viñas.

Feijóo, e os conselleiros do Medio Rural e Industria visitan o Centro Tecnolóxico da Carne | Fonte: xunta.gal

A Policía Nacional analizou varios ordenadores do centro e está a solicitar documentación específica no marco dunhas dilixencias de investigación ordenadas pola Fiscalía de Ourense. Polo momento, non tivo lugar ningunha destención pero fontes policiais non descartan que, en base a esa documentación, teñan lugar con posterioridade.

O Centro Tecnolóxico da Carne é unha fundación de interese galega cuxo obxectivo é dinamizar e mellorar a capacidade competitiva do sector agroalimentario de Galicia. A súa actividade xira en torno a servizos a empresas (análises, trazabilidade, seguridade e calidade alimentaria, APPCC, etc), I+D+i, formación e asesoramento e transferencia tecnolóxica, en íntima relación cos axentes do sector. Precisamente, os axentes estarían investigando a relación do centro con varias empresas.

O CTC presta os seus servizos a todos os colectivos sectoriais que forman parte da cadea alimentaria.O Centro desenvolve a súa actividade a través de convenios de colaboración asinados con entidades públicas e privadas, de proxectos presentados a diferentes convocatorias e mediante a oferta formativa coa que conta na actualidade.