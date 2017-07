A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, cualificou de "falaz e malintencionada" a imaxe de "división" que, segundo sinalou, trasládase á cidadanía polo feito de que as distintas formacións ligadas a En Marea celebren por separado o Día de Galicia.

"Quérese dramatizar con algo normal que mostra a pluralidade" que representan ambas as organizacións, xustificou, sobre as "distintas ópticas e desde a fraternidade" de como "reivindicar Galicia como unha das nacións dentro do Estado".

Con motivo da celebración en Pontevedra dun acto coa lema Sumando xente' no que participou Juan Carlos Monedero, Carmen Santos precisou que "non era unha novidade" que esta formación estaba "a integrar un grupo parlamentario con distintas sensibilidades pero cun obxectivo común", en alusión á derrota do PP.

Santos afirmou que a "heteroxeneidade" que representan Podemos Galicia e as organizacións que integran En Marea "suma e nunca resta".

HOMENAXE A FRAGA

Pola contra, arremeteu contra o PP de Galicia pola recente homenaxe ao fundador do partido e expresidente da Xunta, Manuel Fraga.

Para a dirixente de Podemos Galicia é "surrealista" que o PP enxalce a figura de Fraga como "símbolo de decencia e honestidade" en base ao seu "pasado franquista" e tras as declaracións do extesoreiro do partido Rosendo Naseiro "contando sen pudor que recibía cheques de empresarios con importes elevados para financiar a Alianza Popular e ao Partido Popular".

Pola súa banda, Juan Carlos Monedero afirmou que "se o PP tivese un mínimo de decencia o que faría sería esquecer que o seu fundador foi membro do franquismo".