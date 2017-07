O festival Sinsal conságrase cun cartel secreto que volve sorprender na incrible contorna de San Simón

O festival Sinsal, que este 2017 celébrase do venres 21 ao domingo 23, consagrouse na súa edición deste ano, na que novos visitantes pero sobre todo repetidores, volveron a gozar das propostas dun cartel secreto e unha contorna que superaron as expectativas.

Festival Sinsal San Simón 2017 | Fonte: Europa Press

Cunha organización moi esmerada e moi preocupada polo benestar dos visitantes e a protección da illa, o festival distribuíuse este ano entre catro escenarios repartidos pola illa: Buxos, Miradoiro Platú, San Simón Estrella Galicia e San Antón New Balance.

O sábado, 'día GRANDE' do festival, aínda que a xornada arrincou anubrada á mañanciña (o que facilitou o desprazamento en coche aos visitantes que tomaban o barco desde Meirande), o ceo empezou a despexarse co concerto dos colombianos Pixvae, encargados de abrir o cartel da xornada.

Tras eles foi a quenda de Cuarteto Caramuxo, que, con catro clarinetes, percusionista tradicional e acordeón, tiveron a difícil tarefa de suplir a Aldous Harding, cuxa aparición se esperaba ao coñecerse o seu nome nos vasos do festival (os vasos mostran o cartel de cada xornada).

No entanto, segundo informou a organización a través das redes sociais, a neozelandesa non puido acudir á illa de San Simón, como estaba previsto, por un problema persoal que a obrigou a cancelar os seus concertos europeos.

Xa na sobremesa, chegou a quenda de Orchestra of Spheres, que sorprendeu ao público ao ritmo funk e psicodelia producido por instrumentos creados por eles mesmos. Ao mesmo tempo, Filho dá Mãe encargouse de ofrecer ao público noutro escenario unha opción musical completamente diferente.

UNHA TARDE DE 10

Pola tarde, Fantastic Negrito, cun directo moi próximo, ofreceu ao público unha mostra do seu peculiar estilo de blues contemporáneo. A continuación, foron The Barberettes as que, co seu son e movementos dos anos 50 e 60 conquistaron aos espectadores, algúns dos cales ao finalizar o concerto non se resistiron a pedirlles sacarse fotografías con elas.

Foi sobre as 19,15 horas cando Bombino, guitarrista e cantante procedente do deserto do Sahara, e The Partisan Seed, cantautor folk de Portugal, subíronse ao mesmo tempo en dous dos escenarios do festival para ofrecer distintas alternativas aos visitantes.

Finalmente, Systema Solar encargouse de pechar a xornada, ao ritmo de cumbias, folclore, electrónica e hip-hop, que fixeron ao público bailar e gritar pedindo "outra" canción cando terminaron; petición á que responderon subíndose ao escenario para tocar un último tema antes de que os visitantes empezasen a subirse aos barcos para abandonar a illa.

TRES DÍAS, E UN DE PROPINA

Despois de colgar o letreiro de 'non hai entradas' para o sábado en tan só unhas horas, o que se repetiu para as demais xornadas xa dous meses antes da súa celebración, o festival Sinsal sorprendeu nesta edición unha vez máis, ao apostar este ano por unha cuarta xornada que denominou 'pre-Sinsal'.

Así, a modo de versión reducida, con dous concertos, inauguración de valados artísticos e encontro profesional, e limitado a un máximo de 200 visitantes, o 'pre-Sinsal' deu o pistoletazo de saída ao evento o pasado xoves 20.

Tras iso, o primeiro día do festival como tal, o venres 21, a proposta musical arrincou a media tarde con María Arnal i Marcel Bagés, Bitchin Baixas & Bonnie Prince Billy, Melange e Metá Metá como artistas invitados.

Este domingo, no que se despide o festival ata o próximo ano, xa se desvelou o cartel secreto, que inclúe a C. Duncan, Holly Macve, Cintaadhesiva, Anna Meredith, Janka Nabay & The Bubu Gang, Romperayo, Amorante, e Of Montreal.