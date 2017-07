Abanca trae a Santiago 'A mirada contemporánea' da súa colección a través de 42 obras de arte

Abanca presentou este luns en Santiago a exposición 'A mirada contemporánea', unha proposta formada por fondos da súa colección e que permitirá ver no edificio da Praza de Cervantes 42 obras de artistas contemporáneos como Antoni Tàpies, Jorge Oteiza, Leopoldo Nóvoa, Eduardo Chillida, Manolo Millares, Antonio Saura, Luís Gordillo ou Miquel Barceló.

Abanca 'A mirada contemporánea' en Santiago | Fonte: Europa Press

A iniciativa, que se enmarca na liña de difusión da Colección de Arte de Abanca, poderá visitarse gratuitamente desde este luns e ata o 5 de xaneiro de 2018.

Nesta ocasión, o proxecto céntrase na arte contemporánea español, un dos alicerces sobre os que se organiza a Colección Abanca, composta por máis de 1.300 obras.

En Santiago, o público poderá gozar de 42 creacións dun "selecto grupo de artistas" españois ou con gran vinculación con España, entre as que se atopan pinturas, esculturas e obras de técnica mixta de 27 artistas que exerceron a súa influencia nas novas xeracións de artistas a nivel internacional.

DOS 50 AOS 90

A estética do informalismo domina a primeira parte da exposición, con obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida e Antoni Tàpies, compartindo espazo cunha importante representación dalgúns dos fundadores do Grupo El Paso, o principal colectivo artístico xurdido en España na postguerra, como Manolo Millares, Rafael Canogar, Manuel Rivera e Antonio Saura. Tamén neste marco preséntase a obra doutros autores fundamentais da arte español do século XX, como Lucio Muñoz ou Leopoldo Nóvoa.

O segundo bloque expositivo presenta a expansión da pintura e a escultura desde diversas individualidades, con obras de Luís Gordillo, Carlos Alcolea, Miguel Ángel Campano, José María Sicilia ou José Manuel Broto, entre os que ocupa un lugar destacado o mallorquino Miquel Barceló.

Soledad Sevilla e Darío Basso, son algúns dos exemplos da pintura a partir dos anos 80, xunto a autores galegos como Lamazares, Murado, Berta Cáccamo, Din Matamoro e Francisco Mantecón.

Un lenzo do irlandés Sean Scully, 'Wall of light' (1999), pon o broche final ao percorrido cunha chiscadela á arte contemporánea internacional, que conta tamén cunha ampla representación nos fondos artísticos do banco.

GUÍA DIXITAL

O público que visite 'A mirada contemporánea' poderá ampliar a información sobre os artistas e as obras que se expoñen grazas a unha APP para dispositivos móbiles 'Colección de Arte'.

A aplicación, de carácter gratuíto, está dispoñible para dispositivos Android e Apple. A través da tecnoloxía de realidade aumentada, permite acceder á ficha artística da obra, profundar na biografía do autor ou consultar outros cadros do mesmo creador que estean presentes na mostra.