A vicesecretaria xeral do PSOE, Adriana Lastra, negou que existan tensións no partido pola definición de Estado plurinacional, "porque ese debate se suscitou no congreso federal" e "aprobouse por amplísima maioría".

Adriana Lastra en Rianxo | Fonte: Europa Press

"Os debates no seo do partido ábrense e péchanse nos congresos", aseverou, a preguntas dos xornalistas durante a súa participación no Día de Galicia este 25 de xullo en Rianxo (A Coruña), xunto á presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela.

Respecto diso, Lastra lembrou que no XXXIX congreso do PSOE "aprobáronse as resolucións" e "os ditames" e engadiu que, "por tanto, todo o partido detrás" deses acordos, "que é o máis sacro que ten este partido".

Despois dela, Cancela, tamén a cuestións dos medios de comunicación, afirmou que "por suposto" que os socialistas galegos atópanse cómodos nesa definición de plurinacionalidade.

"Somos o PSdeG e formamos parte dun partido que é federal, por tanto as resolucións que adopta o partido a nivel federal, que ademais moitas delas son con achegas do propio PSdeG, como non nos imos a sentir identificados", destacou.

Neste sentido, lembrou que o PSOE contribuíu dunha maneira "determinante" á construción do actual modelo constitucional e territorial. "Participamos na elaboración da Constitución e defenderemos sempre a legalidade", incidiu.

A continuación, a presidenta da xestora do PSdeG apuntou que "a partir de aí" pódese "falar de calquera cousa, pero respectando sempre a legalidade que hai neste momento". Así, aludiu ao "artigo moi claro" na Carta Magna "que di que a soberanía do Estado español reside nos españois, pero en todos e todas, non soamente nun cachiño".

"CONTRA O INMOBILISMO"

Xa durante o seu discurso no paseo marítimo de Rianxo, fronte ao busto de Castelao, Adriana Lastra defendeu que os socialistas son "os únicos" que defenden "o diálogo" fronte ao "inmobilismo", que atribuíu tanto ao Goberno central como ao da Generalitat.

Así, apelou en varias ocasións á súa crenza nun Estado "plural e diverso", e reivindicou que o PSOE entende as distintas "realidades nacionais, culturais e sociais". "Por iso somos o partido que máis se parece aos españois", apostilou.

Nesta liña, a vicesecretaria xeral do PSOE opinou que a dereita "nacional" por unha banda e "nacionalista" por outro "levan" a España "á ruptura", e terminou avogando por un país que "teña á fronte a un partido moderno" e que "integre as diferentes realidades nacionais", polo Partido Socialista.

"ESPAÑA FEDERAL E SOLIDARIA"

Pola súa banda, Pilar Cancela, na súa intervención, apelou á Galicia "digna" e cun autogoberno "forte" que concibiu Castelao, dentro dunha España "federal", segundo sinalou, "profundamente solidaria", cos cidadáns e os pobos.

Nesta liña, apostou pola "autonomía do federalismo" e fixo referencia ao idioma galego como "primeiro e máis importante elemento vertebrador" da identidade galega.