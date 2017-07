'República e ruptura' foi a lema escollido por Anova para a súa festa do Día de Galicia nun acto propio organizado en Santiago. Nel, o seu portavoz nacional, Antón Sánchez, reafirmou o compromiso da formación coa unidade popular e chamou a abrir un "novo ciclo de rebeldía" e "deixar de pensar nas miserias orgánicas".

Beiras e Antón Sánchez no acto de Anova do Día de Galicia | Fonte: Europa Press

As palabras de Sánchez chegan pouco despois de que o plenario de mediados deste mes evidenciase a división no seo de En Marea, tendo en conta que, nesta cita, houbo unha confrontación de teses políticas e organizativas. Saíu vencedor o actual portavoz, Luís Villares, aínda que cun resultado axustado.

Neste contexto, na súa intervención, Sánchez reivindicou que Anova "fixo o camiño" da "unidade popular" e non vai abandonalo porque é "o fío que cose República e ruptura". Ao tempo, apostou por "renovar o compromiso" coas mareas locais, como instrumento que mellor plasma o espírito da confluencia.

Coas próximas eleccións locais a dous anos, o tamén viceportavoz de En Marea no Parlamento apelou a coordinarse para "dar a batalla" e preparar a "primaveira municipalista" de 2019. Todo iso, co obxectivo último de acabar cun réxime "podrecido" no que transcenden "día a día" os casos de corrupción.

"RUPTURA" DO RÉXIME DO 78

No acto, que os asistentes finalizaron entoando o himno galego e no que se puideron ouvir berros de "independencia", o portavoz nacional de Anova reivindicou o "dereito de autodeterminación sen subordinacións" e o rexeitamento a unha "política tépeda" na "ruptura" do réxime do 78.

Antón Sánchez tamén arremeteu contra o Partido Popular pola Medalla de Galicia entregada ao presidente do Consello de Estado, José Manuel Romay Beccaría, mentor político de Alberto Núñez Feijóo, o veto en Madrid a debater sobre o traspaso da AP-9 e a negativa a impulsar unha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois.

Ante isto, animou a "derrocar ao PP" do Goberno para evitar o "saqueo" do sector público, protagonizado polos seus "poderosos aliados".

Ademais, rexeitou a interpretación de que "a xente non entende" á esquerda rupturista. "Cando o facemos ben, apóiannos; e cando o facemos mal, non", aseverou, antes de subliñar que os membros de Anova "nunca" foron "espectadores" nin mostraron "resignación" ante unhas "institucións que non merecen respecto".

RECOÑECEMENTO Á "VALENTÍA" DE BEIRAS

Ante o histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, presente no acto e co que se fundiu nun abrazo ao termo das intervencións, Antón Sánchez recoñeceu a súa "valentía" e o "chamamento" que fixo no seu día para favorecer a confluencia.

Na celebración, membros de Anova e todos os que quixeron asistir a este acto aberto gozaron dunha asollada comida ao aire libre no Parque de Galeras. Entre os asistentes, atopábase Alberto Lema, edil de Emprego e Economía Social do Concello da Coruña, que dirixe Marea Atlántica.