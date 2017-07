(AMP) Extinguido o incendio forestal de Riós (Ourense) tras queimar unhas 24,4 hectáreas

O incendio forestal rexistrado na parroquia de Fumaces, no concello ourensán de Riós, quedou extinguido o martes tras queimar unhas 24,4 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume comezou ás 16,15 horas da tarde do luns, quedou estabilizado ao redor das 21,00 horas da noite desa xornada e foi controlado na mañá do martes, tras o que quedou extinguido ás 20,30 horas.

Segundo as últimas estimacións apuntadas polo departamento de Medio Rural da Xunta, este lume calcinou unha superficie de 24,41 hectáreas, das cales 16,91 son de arborado e o resto de monte raso.

Na extinción das lapas traballaron un técnico, oito axentes, 25 brigadas, 12 motobombas, unha pa, oito helicópteros e tres avións.