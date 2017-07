O paro baixa en Galicia menos que en España

O paro baixou en Galicia en 15.700 persoas no segundo trimestre do ano respecto ao anterior, un 7,22% menos, por baixo da media de España (-8,01%), e sitúase nos 201.500 desempregados, nun 16,11%, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Respecto ao mesmo trimestre de 2016, o desemprego baixa en Galicia en 21.500 persoas, o que supón un descenso un 9,63%, tamén por baixo da media estatal, que se sitúa no 14,44%

Pola súa banda, o número de ocupados en Galicia no segundo trimestre incrementouse en 15.300 persoas respecto do tres primeiros meses do ano, un 1,48% máis.

A nivel estatal, o paro baixou en 340.700 persoas no segundo trimestre do ano respecto ao trimestre anterior, un 8% menos, rexistrando o seu maior descenso trimestral da serie histórica, iniciada en 1964.