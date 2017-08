O cargo do PP que ía dimitir segue no seu posto

O PP da Estrada segue defendendo a Carlos Faílde, administrador único de Ricarsat e apoderado de Emersafe. O alcalde da Estrada acaba de declarar que polo de agora non vai resolver a excedencia que xa solicitou oficiaomente o traballador público.

Dende a dereita, Faílde, Rueda e o alcalde da Estrada nunha foto dun acto institucional sacada da web da Vicepresidencia

"La excedencia está solicitada. La resolveremos cuando el servicio lo permita", declarou José López segundo recolle Blanca Paz en Faro. O edil do PPdeG argumenta que agora no verán, cos incendios, non é o intre para cambiar de responsábel de emerxencias. "Yo no pongo en juego la vida de una persona por una decisión de estas características", razoa.

Faílde presentou no Rexistro a solicitude de excedencia como traballador público o 14 de xullo. Con todo, segue a coordinar aos máis de 30 operarios de Protección Civil.

Cando dixo que dimitía, argumentou que era para protexer o modus de vida do seus traballadores. Tanto Ricarsat como Emersafe, empresa administrada pola súa esposa, recibiron numerosísimas contratas do propio Concello e da Vicepresidencia da Xunta. A maioría desas contratas son, precisamente, relacionadas coas emerxencias. Varias delas foron discrecionais, sen concurso público.

Xa renunciou como directivo do PP

Tanto Faílde como o municipio din que todas as adxudicacións e que nin sequera se violou as incompatibilidades que obrigan a todos os traballadores da Administración. Malia isto, o coordinador de Emerxencias dimitiu tanto do seu traballo no Concello como da dirección local do PPdeG. López dixo que no partido a súa renuncia fíxose efectiva inmediatamente.

O asunto chegou ao Parlamento con dúas interpelacións presentadas polo PSOE e En Marea. Fontes parlamentarias indican que a Xunta ten até o 1 de setembro para respondelas.