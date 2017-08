UPG e MGS celebran por separado a homenaxe a Moncho Reboiras, “asasinado por disparos da policía española”

Este 12 de agosto é un día especial para o nacionalismo galego, o aniversario da morte de Moncho Reboiras. Pero a Unión do Povo Galego (UPG) e o Movemento Galego ao Socialismo (MGS) –unha escisión da UPG-, as dúas formacións que hoxe por hoxe integran o BNG, conmemorán por separado a quen foi asasinado, segundo apuntan, “por disparos da policía española nun portal da Rúa da Terra, en Ferrol”. Tamén o fará a formación independentista Agora Galiza.

Homenaxe a Moncho Reboiras | Fonte: galiza.indymedia.org

Reboiras tiña 25 anos cando morreu, mais desde os 19 anos era xa un gran activista político. No campo cultural, participou activamente e impulsou a fundación da Frente Cultural Galega, no seu papel na fundación da Asociación Cultural O Castro e da revista Des.parafuso, así como na actividade na Asociación Cultural de Vigo.

Foi operario nos estaleiros de Barreras, en Cerámicas Álvarez, máis tarde en Astano e despois en Intelsa, na Coruña, e peza fundamental na constitución do Sindicato Obreiro Galego, antecedente da CIG. Tamén foi organizador das primeiras células de ERGA nos centros de ensino da Coruña e membro do Comité Central e do Comité Executivo da UPG, naquel momento clandestina. “Nela traballou incansabelmente co obxectivo de a dotar de medios e infraestruturas que permitisen máis capacidade na loita política por un futuro de liberdade e soberanía para a nosa Patria”, lembra a UPG.

“A encarnizada persecución a que foron sometidos os militantes da UPG e o asasinato do seu dirixente, Moncho Reboiras, teñen causa na firmeza con que afrontaron a loita por unha Galiza soberana e socialista... como a única maneira de garantir ás clases traballadoras da Galiza un futuro que o estado español e os intereses dos seus poderes económico-políticos lle negaban e lle continúan a negar”, recolle nun comunicado.

No 42 anos do seu asasinato, esta formación realizará unha homenaxe este sábado en Dodro, Fene e Ferrol na que participarán, Sandra Permui (Portavoz municipal do BNG en Fene), Adrián R. Bravo (Secretario Xeral da UMG) e Néstor Rego (Secretario Xeral da UPG).

MGS

Tamén a MGS celebrará outro acto ese mesmo día, aínda que diferente ao da UPG. As actividades comezarán no cemiterio de Dodro ás 13 horas coa presenza de Xoán Bautista Mariño, concelleiro do BNG de Dodro que participou de cativo no enterro de Moncho Reboiras hai 40 anos, nunha parroquia tomada pola Guardia Civil; Élia Lago, da Mesa Nacional do MGS e de Isca! E Ramiro Oubiña, histórico militante sindical no seo da CIG.

Posteriormente terá lugar un xantar popular nunha carballeira acondicionada a 150 metros, amenizado con gaiteiros e a media tarde haberá un roteiro para visitar os interesantes petroglifos de Bouza Abadín.

Agora Galiza

Por outra banda, a formación independentista Agora Galiza, algúns de cuxos integrantes militaron antes na UPG e no MGS realizarán outra homenaxe paralela que terá lugar no cemiterio de Imo, pero ás 11.30 horas.