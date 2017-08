A división sindical pode frear a folga nos aeroportos galegos

CCOO e USO, a través dun comunicado, din que rexeitan a convocatoria de folga do persoal de seguridade nos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela, anunciada en solitario por UGT. OS sindicatos critican que "se convoque de costas aos traballadores e traballadoras "e lamentan que a UGT pretenda «facer campaña publicitaria» a conta da folga deste mesmo colectivo no aeroporto de Barcelona.

Pasaxeiros Realizan O Control De Seguridade En Lavacolla

O Ministerio de Fomento anunciou hoxe que a Guardia Civil aumentará a súa presencia en El Prat. Íñigo de la Serna busca así frear o paro dos traballadores de seguridade, que será indefinido para a próxima semana.

Asumirá o Estado tamén medidas similares no caso galego? O mandatario do PP desbotouno polo de agora. O ministro declarou que é a Xunta a competente en intermediar, cando menos polo de agora.

Comisións e USO din seccións sindicais das organizacións que neste momento compoñen a representación legal do persoal estaban a preparar as reclamacións das traballadoras e traballadores, co obxectivo de trasladarllas á patronal e iniciar as negociacións.

Por esta razón, rexeitan a convocatoria de folga antes mesmo de que inicien as negociacións. Non descartan, con todo, que se chegue a convocar no caso de que non fructifiquen, pero antes deben comezar.

Por último, CCOO e USO afirman apoiar «totalmente» as reivindicacións do persoal.