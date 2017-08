A polémica sobre instalar máis bolardos chega a Galicia

O atentado de Barcelona está a provocar a primeira polémica política seria en torno as medidas de seguridade. En concreto, sobre os bolardos que non se instalaron nas Ramblas.

Acceso á zona vella de Santiago polo Camiño de Santiago, con un dos catro bolardos da Porta do Camiño baixado para permitir o acceso de vehículos | Fonte: Google Street View

De acordo a versión do Concello, o Ministerio do Interior recomendou -non obrigou- a súa instalación tras o atentado no que un islamista conduciu un camión por un mercado de Nadal de Berlín. Nunha reunión entre diferentes admnistracións, Generalitat, administración competente de seguridade cidadá en Catalunya, e Cocnello terían decidido non instalalos argumentando que no punto máis accesible das Ramblas soe haber unha patrulla, que se ía aumentar o número de patrullas e que o resto está protexido por bancos, kioskos, etc.

Ao fío dos atentados, varios concellos de Cataluña e mesmo Madrid están a instalar bolardos estes días nas zonas peonís. En Galicia, o debate abriuse por Santiago de Compostela. Alí o SUP, o principal sindicato da Policía Nacional, reclama a instación de Bolardos nos principais accesos ao casco histórico, ateigado estes días cos veraneantes.

O certo é que os bolardos xa existen nalgúns accesos, como Porta da Pena ou Porta do Camiño por exemplo. Os repartidores, residentes e servizos de emerxencia dispoñen de tarxetas para baixalos e acceder á zona vella.

Polo contrario, non hai bolardos nos accesos pola Avenida Xoán XXIII, moi popular entre os turistas que chegan en autobuses e camiñan até o Obradoiro. Tampouco en Porta Faxeira, vía de entrada da estreita e normalmente ateigada Rúa do Franco.

O SUP responsabiliza ao Concello da súa non instalación e pide que se poñan inmediatamente. Tamén revela eivas coñecidas na seguridade do día a día da capital de Galicia.

Por exemplo, que hai un déficit de 60 axentes na comisaría de Compostela e que a maioría traballa sen chaleco antibalas. Tamén reclaman a presencia permanente dunha UIP, os antidisturbios, baseada en Santiago. Unha cidade, que polo alcume de “matamoros” do seu patrón e a súa fama internacional, podería ser un dos obxectivos dun comando yihadista.