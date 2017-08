Inditex asume o control total do seu principal provedor galego

O Rexistro Mercantil recolle que Inditex se convite en socio único de Indipunt. A matriz de Zara completa asía a adquisición do seu principal subministrador galego, do que xa tiña o 51% das accións dende 1997.

Pablo Isla (Inditex)

Sen embargo, Inditex non gobernaba o día a día da fábrica ferrolá, pois a administración seguía, polo menos, a cargo de Ivan Pampín, membro da saga familiar que fundou Indipunt. Agora os Pampín perden o control da súa fábrica, que pasa totalmente ao grupo de Amacio Ortega.

Segundo o portal sectorial Modaes e a CIG, sindicato máis votado na compañía, en Indiput contan cunhas 200 operarias. Inditex non se pronunciou polo de agora sobre o seu futuro, pero cómpre lembrar que noutras fábricas do grupo no país a multinacional leva anos cun programa de baixas incentivadas para as proletarias máis vellas. En 2013 Inditex pechou Jema Creaciones Infantiles, unha das poucas fábricas que quedaban fóra de Arteixo, levando a produción, precisamente, a Indipunt.

Malia ser un xigante global, Galicia segue a xogar certo papel na produción de Inditex. A empresa controla unha ducia de fábrica téxtiles en Arteixo.

Con todo, o conxunto do Estado a penas significa o 15% da produción do grupo, segundo cifras presentadas polo presidente Pablo Isla en 2016. Inditex cifrou en 7.000 os provedores cos que conta no Estado, dos cales 208 operan 466 fábricas téxtiles.