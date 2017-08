Un total de 32 provincias en alerta por calor, entre elas Lugo e Ourense, con temperaturas máximas de ata 38º

Un total de 32 provincias, entre elas Lugo e Ourense, están este martes 22 de agosto en alerta por altas temperaturas. Gran Canaria presenta alerta laranxa (risco importante) e espérase que as máximas alcancen os 38 graos, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET)

Fonte: Europa Press

Así, están en alerta amarela (risco) Córdoba, Granada, Xaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, El Hierro, Forteventura, A Gomera, Lanzarote, A Palma, Tenerife, Albacete, Cidade Real, Cuenca, Guadalaxara, Toledo, Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Lleida, Madrid, Navarra, Badaxoz, Cáceres, Lugo, Ourense e A Rioxa.

Tamén se esperan intervalos de vento forte no Estreito e probables calimas en Canarias, sen descartarse en zonas da metade sur peninsular.

Os termómetros descenderán no norte e serán máis acusados en Galicia, mentres que os ascensos daranse no interior do leste peninsular, Baleares e en Canarias.