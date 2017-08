Diminúe a calidade do ADN dos espermatozoides dos galegos, segundo un informe

Un informe realizado pola clínica Mar&gen apunta que a calidade do ADN dos espermatozoides galegos diminuíu nos últimos anos. Este centro recolleu e avaliou sistematicamente, e desde hai máis de 20 anos, o ADN dos espermatozoides de pacientes, de España e de diferentes partes do mundo, con problemas de fertilidade e conclúe que, no caso dos galegos, o ADN dos seus espermatozoides “sofre máis dano e framentación” que en 1997.

Imaxe de espermatozoides | Fonte: Men's Health

“Facer o amor con máis frecuencia mellora a calidade do ADN dos espermatozoides dos galegos que é peor nos homes que exaculan pouco”, segundo apunta o doutor Jan Tesarik, especialista en fertilidade humana e director xerente da clínica Mar&gen.

O equipo de expertos da Clínica Mar&ge de Granada publicou recentemente un artigo científico na revista especializada Translational Andrology and Urology, no que revisan todos os métodos do diagnóstico e do tratamento do dano ao ADN dos espermatozoides dispoñibles na actualidade e elaboran un algoritmo do uso de cada un deles segundo a gravidade do dano e a situación xeral da parella infértil, tomando en conta tamén a condición da muller.

Fertilidade

“Aínda que non existe un consenso xeral, diferentes estudos aseguran que a fragmentación do ADN dos espermatozoides pode reducir a fertilidade dos homes, provocar abortos en embarazos e xerar problemas de saúde nos recentemente nados”, indica Tasarik. A maior ou menor incidencia destas variables está relacionada cos xenes afectados pola fragmentación, de maneira que nuns casos pode ter consecuencias negativas e noutros ningunha.

Segundo Tesarik, os problemas tenden a a ser máis altos en fumadores e en homes expostos profesionalmente a diferentes substancias tóxicas. Tamén se deriva das condicións ambientais, como a contaminación do aire, auga e alimentos, o consumo de alcol e drogas, a temperatura testicular elevada, varias patoloxías como a criptorquidia, varicocele, procesos inflamatorios ou infección do tracto xenital, cancro, episodios febrís e tensións, entre outros. “Hábitos persoais aparentemente irrelevantes, como o uso regular de baños quentes ou da sauna, a roupa axustada e práctica de certos deportes, poden tamén contribuír á deterioración”, indica.

Como evitalo

Para mellorar a calidade dos espermatozoides, Tesarik recomenda “estresarse menos, comer alimentos ricos en vitamina C ou outros antioxidantes e facer o amor con máis frecuencia, xa que está demostrado que a calidade do ADN dos espermatozoides é peor en homes que exaculan pouco”.