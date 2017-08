Feridos o catro ocupantes dun coche que chocou contra un camión na AP-9 en Santiago

O catro ocupantes dun coche resultaron feridos este mércores tras un choque contra un camión que transportaba residuos na autoestrada AP-9, á altura de Santiago.

Con todo, segundo os datos do 112, ningunha do catro vítimas sofre feridas graves. O sinistro tivo lugar sobre as 17,10 horas no quilómetro 72 da autoestrada en dirección A Coruña, nunha zona en obras.

Non foi o único accidente de tráfico que tivo lugar na AP-9, pois un par de horas antes, á altura de Ferrol, produciuse un choque entre un turismo e unha moto, cuxo condutor tamén resultou ferido.

COLISIÓN EN VILAGARCÍA

Ademais, unha colisión entre un furgón e un coche en Vilagarcía (Pontevedra), na estrada que une este municipio con Catoira, saldouse con dúas persoas feridas.

Unha delas, de feito, quedou atrapada no interior do turismo, de modo que tivo que ser liberada polos efectivos de emerxencias.

Ocorreu pasadas as 15,00 horas e os dous feridos foron evacuados polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

COCHE AO MAR EN RIBEIRA

Finalmente, o 112 tivo constancia da caída dun coche ao mar en Ribeira (A Coruña), aínda que non houbo feridos.

Foi a Policía Portuaria a encargada de recuperar o vehículo, cuxo dono deixara estacionado na contorna da lonxa nova sen o freo de man.