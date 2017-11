As Mariñas e A Chaira, unidas pola poesía

A poesía galega segue máis viva que nunca. Tan viva coma que o próximo sábado bota a andar en Betanzos un novo grupo poético-VINTE, poesía argonauta- que tenta unir a poetas das Mariñas e da Chaira lucense.

Música e poesía da man | Fonte: Penúltimo Acto

Este novo colectivo darase a coñecer cun recital no espazo literario Bíblos e na Asociación Lar de Unta, nun acto poético no que participarán poetas do novo grupo, da NPG Nova Poesia Guitirica e o poeta vilalbés Martiño Maseda.