Convocadas manifestacións en Galicia en solidariedade cos membros do Govern catalán en prisión

O auto de prisión para nove políticos que foron membros do Govern de Cataluña antes de seren destituído polo Goberno central causou este xoves unha marea de mensaxes de solidariedade con eles dende Galicia. Unha solidariedade que se quere traducir en manifestación viva do pobo galego nas rúas este venres.

Galegos no referendo de independencia de Cataluña | Fonte: Miguel Nuñez

Co lema "Democracia e liberdade: contra o golpe de Estado do 155 e polo dereito de autodeterminación", distintas forzas políticas e colectivos nacionalistas do país chaman aos galegos a particicipar nas concentracións convocadas ás 20.00 horas deste venres nas principais cidades galegas.

Os lugares elixidos son: Vigo (Farola de Príncipe), A Coruña (Subdelegación do Goberno), Santiago de Compostela (Praza do Toural), Ferrol (Praza Amada García), Lugo (Subdelegación do Goberno), Pontevedra (Praza da Peregrina) e Ourense (Subdelegación do Goberno).