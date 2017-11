Ferroglobe investirá 70 millóns na primeira fase da súa planta de silicio en Puertollano, prevista en Arteixo

O presidente do xigante metalúrxico Ferroglobe, Javier López Madrid, avanzou que a planta piloto de fabricación de silicio para placas fotovoltaicas que Ferrosolar, empresa vinculada á multinacional, está a construír en Puertollano (Cidade Real) podería estar lista "antes de doce meses" e creará, nunha primeira fase, 150 postos de traballo directos após un investimento inicial de máis de 70 millóns de euros.

Silicio de grao solar | Fonte: Europa Press

Esta planta estaba prevista inicialmente para a localidade coruñesa de Arteixo, pero a negativa da Xunta á segregación das actividades que Ferroatlántica desenvolve na Costa da Morte (o que impediu a venda das centrais hidroeléctricas) supuxo que a compañía advertise, en xullo pasado, de que isto impedía "a realizacón do plan de futuro" en Galicia.

Este martes, no transcurso do acto de presentación do proxecto celebrado este martes nas instalacións da antiga factoría de Silicio Solar, López Madrid destacou que o proxecto de Puertollano foi o primeiro que se desenvolve en instalacións de nova localización adquiridas pola compañía, á vez que puntualizou que o obxectivo é a produción de silicio de calidade solar para placas fotovoltaicas mediante un innovador sistema de produción como alternativa ao tradicional proceso químico de transformación para conseguir a pureza do silicio. Un método, lembrou "moi contaminante e enormemente intensivo no consumo de enerxía".

López Madrid estivo acompañado por presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García-Page; o presidente da Deputación de Cidade Real, José Manuel Caballero; a alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández; e o executivo do grupo FerroGlobe, Benxamín Llaneza, entre outros cargos institucionais, empresariais e sindicais.

Durante a súa intervención, López Madrid lembrou que FerroGlobe é "o maior produtor de metal silicio do mundo" e destacou a aposta por Puertollano para o desenvolvemento dun "enorme reto tecnolóxico" que se expón unha produción "máis eficiente, rendible e ecolóxica". Neste sentido confía en que a esta primeira fase suceda outra segunda até alcanzar un cadro total de entre 400 e 500 traballadores, aínda que pediu "axuda" ás administracións para conseguir ese "reto".

O "CARIÑO OFICIAL" DE GARCÍA-PAGE

Pola súa banda, o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García- Page, ofreceu toda a colaboración e o "agarimo oficial" a López Madrid, a quen considera un "aliado sentimental" do Goberno rexional após un período de implantación de FerroGlobe no que as expectativas "puideron naufragar" polas "presións" recibidas.

En todo caso o xefe do Executivo de Castela-A Mancha destacou que a chegada do xigante do silicio a Puertollano suporá un "punto de inflexión" para unha cidade que vai "no bo camiño" na reconversión do sector enerxético e á que aínda agardan "varios proxectos" empresariais de diferente tamaño nos próximos meses.

"Este proxecto que estamos a expor hoxe, e que a Xunta apoia, ten un primeiro desenvolvemento de 150 postos de traballo directos e outros tantos indirectos, e ademais hai unha formulación a medio prazo de entre 400 e 500 postos de traballo", insistiu García-Page, quen asegurou que a Xunta de Comunidades decidiu "" que "todos os esforzos que poida haber no sector da industria relacionada coa enerxía poidan estar en Puertollano, que padeceu estes últimos anos algunhas decisións políticas do Ministerio de Industria que han ventilado empresas senlleiras nas que se gastou moito diñeiro público, como Elcogas".

"Hoxe Puertollano está reverdeciendo con proxectos sustentables, como o proba esta presentación e a publicación, este martes, no Diario Oficial de Castela-A Mancha, da autorización ambiental da planta eléctrica de biomasa que Ence proxecta nas antigas instalacións de Elcogas", remachou.

García-Page tamén fixo referencia a medidas de estímulo e de discriminación positiva para Puertollano, como o Plan de Emprego Plus, aprobado tamén este martes en Consello de Goberno; un programa que destinará 5,8 millóns de euros á contratación tanto na localidade ciudadrealeña, como en Talavera de la Reina (Toledo) e as zonas ITI de Castela-A Mancha.

REXEITAR TERRAS RARAS, DECISIÓN VALENTE

En termos similares expresouse o presidente da Deputación de Cidade Real, José Manuel Caballero, quen agradeceu o interese dos investidores e referiuse ao "compromiso" do Goberno castelán-manchego cun desenvolvemento industrial "respectuoso" co medio ambiente. Así, referiuse á declaración de impacto ambiental negativa para o proxecto de minería de terras raras no Campo de Montiel como unha "decisión valente" que vén acompañada do impulso de proxectos como o de FerroGlobe que "interesa porque ten un futuro ante a demanda de protección ambiental".

Pola súa banda, a alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, brindou todo o apoio do consistorio aos promotores do proxecto. Neste sentido aseverou que a construción desta planta é a "oportunidade" que quere para Puertollano, un "punto de inflexión" ao amparo dun proxecto "responsable e innovador". "FerroGlobe xa ten en Puertollano e na súa alcaldesa aos mellores aliados, e marcaremos este día no calendario", concluíu.

DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA SILICIO SOLAR

A nova planta de silicio de FerroGlobe é titularidade de FerroSolar Opco Group, vinculada ao grupo FerroGlobe, FerroAtlántica e a Aurinka no marco dunha 'joint venture'. Na actualidade están a acometerse as obras de demolición dunha nave do desaparecida Silicio Solar como paso previo á construción dunha superficie máis grande con capacidade para albergar os novos fornos.

Segundo explicou o executivo da multinacional, Benxamín Llaneza, tratarase dunha factoría piloto de pequena capacidade produtiva. Está previsto que os traballos de demolición finalicen nos primeiros días de 2018, momento a partir do cal empezarían os traballos de construción que poderían prolongarse, polo menos, entre catro e cinco meses. Llaneza sinalou que a empresa xa comprou "equipos a medida" e patentados polo propio grupo.

Unha vez posta en marcha esta primeira fase, e se todo sae segundo o previsto, acometeríase unha segunda fase noutra planta para a produción de lingotes de silicio cun "valor engadido superior".