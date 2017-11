Pirataría, terrorismo e tráfico de persoas e drogas, principais retos en seguridade marítima para os expertos

A pirataría, o terrorismo marítimo e o tráfico de persoas, drogas e armas son os principais retos aos que se debe enfrontar a lexislación e a seguridade marítima tanto en España como no ámbito internacional para algúns expertos.

O almirante Fernando do Pozo en Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Estas cuestións foron analizadas nas xornadas 'Unha axenda de seguridade marítima para España: Retos e solucións', celebradas na Facultade de Dereito e á que acudiron diversos expertos en seguridade e lexislación en materia marítima e pesqueira.

Neste escenario, o almirante Fernando do Pozo, que entre outros cargos foi director do Estado Maior Internacional da OTAN, considerou que estas "causas de preocupación" aparecidas recentemente urxen revisar os documentos que rexen a seguridade marítima tanto en España como no ámbito internacional para a súa adaptación ao contexto actual.

E é que, segundo indicou, o documento internacional no que se basea toda a seguridade marítima, que é a Convención de Nacións Unidas para a Lei do Mar, "ten 35 anos" e "as preocupacións cando se fixo eran moi diferentes ás actuais". "Naquel momento só pensábase nas explotacións petrolíferas no mar e nas exploracións pesqueiras", apuntou.

Por iso, considerou necesario "unha nova Lei do Mar" que faga fronte aos rectos actuais en materia de seguridade marítima e na que España, xunto a Portugal se así o desexa, "tomen a iniciativa nas nacións unidas para promover a revisión".

A PIRATARÍA, AÍNDA SEN SOLUCIÓN

E é que, conforme explicou o almirante, "riscos" para a navegación como a pirataría case non están cubertos a pesar da gran "disfunción" que produce para as zonas de navegación. Así, lembrou casos como o secuestro do atunero vasco con tripulantes galegos, o buque Alakrana, por piratas de Somalia.

"As estatísticas dinnos que no Índico a pirataría practicamente desapareceu pero, en cambio, aumentou de xeito considerable no Golfo de Guinea e seguen en números inaceptables no Estreito de Malaca e no mar sur de China", sinalou.

Con todo, precisou que, o feito de que desaparecese no Índico, non quere dicir que "no momento no que se retiren as forzas navais que o vixían non se volva a rexistrar" xa que, na súa opinión, o "problema de fondo non se solucionou".

"As condicións socioeconómicas das costas de Somalia non cambiaron, son exactamente as mesmas que hai dous anos e as mafias que sosteñen todo iso están a esperar a oportunidade", manifestou.

Ademais, puxo o acento sobre o terrorismo marítimo, ao lembrar os atentados rexistrados hai dous anos contra un petroleiro francés e un buque de guerra americano fronte ás costas de Iemen, así como ao tráfico de seres humanos, que definiu como "unha versión moderna do tráfico de escravos" que "habería que combater con máis forza".

REVISAR A ESTRATEXIA NACIONAL

A maiores dunha revisión a lexislación internacional, Fernando do Pozo considerou necesario revisar a Estratexia de Seguridade Marítima Nacional ao considerar que, "en cinco anos de vixencia", "non produciu ningún resultado práctico".

"Enuncia os medios e os fins, pero non propón ningunha adecuación. O único que fixo en todo este tempo foi crear un consello de seguridade marítima que, na miña opinión, non é operativo porque as crises deben resolverse por persoas e non por comités", resolveu.