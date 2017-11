Técnicos solicitaron ao Goberno central que autorice a loita biolóxica baseada na solta do insecto 'Torymus' contra a avispilla de orixe asiática que, detectada nos castiñeiros galegos desde 2014, afecta xa ao "100%" destas árbores en Galicia.

Avespa chinesa do castiñeiro.

Parte dos problemas que afectan o sector da castaña en Galicia foron abordados este venres na xornada 'Expoforum noroeste Biofim 2017' celebrada en Santiago de Compostela e á que acudiron técnicos e empresarios deste ámbito.

Precisamente, neste foro, a técnica do Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Riós (Ourense), Nuria Sánchez, alertou de que a produción de castañas de 2018 será a primeira afectada globalmente pola avespa chinesa do castiñeiro porque, após a súa detección en 2014, foi na actual campaña cando "se detectou a aparición repentina en todas as árbores das zonas produtoras".

Ante esta praga, Nuria Sánchez cualificou dunha "sorte" que a loita biolóxica que espera a autorización do Goberno de España para ser iniciada en Galicia xa fose experimentada en Italia co insecto 'Torymus', que é un parásito do tamén insecto 'Drycosmus' ou avespa chinesa do castiñeiro.

E é que, conforme sinalou, cada exemplar desta avespa pon entre 250 e 300 ovos, dos que son viables uns 125. "Tal e como están xa as árbores, para o ano estarán infestados desde a súa copa até as poliñas que saen dos lados do tronco", avisou.

LOITA BIOLÓXICA

Ante as dimensións da praga e a súa expansión, a técnica asegurou confiar en que a solta do insecto 'Torymus' consiga reducir as previsibles perdas a "só un 20 ou 30%" por cento na próxima colleita. Con todo, recoñeceu que "haberá que afacerse" a elas "para sempre" xa que ambas as especies convivirán.

Sobre o 'Torymus', aínda que lembrou que en Galicia hai unha variedade deste insecto, explicou que é difícil "comprobar se é suficiente para combater á avespa". "Non sabemos como irá a liberación do Torymus de fóra no noso e noutros insectos, pero pedimos a súa solta porque a situación é preocupante", manifestou.

ANO DE ENFERMIDADES, PRAGAS E SECAS

Na súa intervención, Nuria Sánchez tamén abordou outros problemas que sofre o sector da castaña neste exercicio, como a afectación do fungo 'tinta', o 'chancro' ou os fenómenos meteorolóxicos adversos que hai un ano "esnaquizaron 4.500 castiñeiros" nas zonas de Riós, Vilariño de Conso, A Gudiña e Castrelo de Val.

A estas causas atribuíu a redución de entre un 50 e 60 por cento da produción de 2017, unhas circunstancias ás que, conforme sinalou, sumouse a seca, entre outras.

Nas xornadas, ademais, o actor e empresario Rubén Riós lamentou que só o 12% da castaña producida se procesa en Galicia a pesar de que este produto e o viño son os "máis representativos" da economía das zonas do rural de Galicia.

TONELADAS E VALOR

Segundo os datos da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia (IXP), nun ano "normal" sen efectos adversos a produción deste froito sitúase entre os 15 e os 20 millóns de quilos e a facturación ao redor dos 100 millóns de euros, nas que se inclúe a realizada por produtores e os custos de comercialización.

Con todo, desta cifra total, a produción baixo o distintivo IXP Castaña de Galicia é dunhas 200 toneladas anuais, cunha facturación de 300.000 euros en 2016.