Medio cento de científicos galegos súmase á alerta mundial para salvar o planeta

Vintecinco anos despois da primeira advertencia, a comunidade científica internacional volve lanzar unha nova alerta para tentar salvar o planeta Terra. 15.364 investigadores de 184 países —35 deles, de Galicia— asinaron até o 23 de outubro pasado un documento titulado 'Advertencia á humanidade dos científicos do mundo: un segundo aviso', que actualiza o asinado por máis de 1.700 investigadores (entre eles, a maioría dos premios Nobel en vida) en 1992, cando alertaron de que os impactos humanos na natureza probablemente levarían a unha "gran miseria humana" e a un planeta "irremediablemente mutilado".

Seca.

Coincidindo co 25 aniversario daquela declaración histórica, lanzada pola Unión de Científicos Preocupados, a nova organización Alianza de Científicos Mundiais revisou a advertencia orixinal no que consideran "un segundo aviso" e indican que, coa excepción de que a capa de ozono estratosférico se estabilizou, as noticias non son nada boas para o planeta.

O artigo, escrito por un equipo internacional liderado por William Ripple, profesor da Facultade de Ciencias Forestais da Universidade Estatal de Oregon (Estados Unidos), sinala tendencias negativas en nove temas ambientais a partir de datos de axencias gobernamentais, ONG e investigadores, o que podería desencadear un "dano substancial e irreversible" á Terra.

"A humanidade non está a tomar as medidas urxentes necesarias para salvagardar a nosa biosfera", advirten na declaración, na que sinalan que continúa a maioría das ameazas descritas en 1992 e engaden que, "alarmantemente, a maioría delas están a empeorar".

Entre esas tendencias negativas nos últimos 25 anos sinalan que hai 26% menos de cantidade de auga doce dispoñible por habitante, menos peixes capturados no medio silvestre, un 75% máis de zonas mortas no océano, unha perda de 300 millóns de acres de terra forestal (gran parte dela convertida para usos agrícolas), un incremento significativo nas emisións de gases de efecto invernadoiro e na media das temperaturas, un aumento do 35% na poboación humana e unha baixada do 29% na cantidade de mamíferos, réptiles, anfibios, aves e peixes.

"Desencadeamos un evento de extinción masiva, o sexto en aproximadamente 540 millóns de anos, no que moitas formas de vida actuais poderían estar aniquiladas ou polo menos comprometidas de extinción para finais deste século", advirten.

Dos 15.364 investigadores que asinan este novo manifesto, 994 localízanse no Estado español. E de todos estes, 35 sinaturas son de Galicia.

A estes asinantes estanse sumando a posteriori, desde o 23 de outubro, centos de científicos de todo o mundo que están a asinar tamén o documento orixinal. Até hoxe son 2.139, dos que 14 se localizan en Galicia. Así, son xa medio cento os investigadores no país que apoian este manifesto e 17.503 en todo o mundo, a día de hoxe.

Os asinantes de Galicia da declaración, antes do día 23 de outubro, son:

Albor, Xiana

Asesora de Sustentabilidade e xerente de Produción

Tamboura Films

Ayensa, Garbiñe

Xefa de Unidade de Documentación e Apoio Científico

INTECMAR - Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

Bañón, Rafael

Instituto de Investigación Mariñas-CSIC

Besteiro, Celia

Profesora do Departamento de Zooloxa, Xenética e Antropoloxía Física

Universidade de Santiago de Compostela

Briones, Maria J.I.

Dept. de Ecología y Biología Animal

Facultad de Biología

Universidade de Vigo

Bruzos, Alicia L.

Estudante de doutorado, Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Universidade de Vigo

Calviño Cancela, María

Profesora do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Universidade de Vigo

Cameselle, Alejandra L.

Investigadora posdoutoral en Xeociencias Mariñas

Universidade de Vigo

Debén García, Sofía

Estudante de doutorado en Ecoloxía

Universidade of Santiago de Compostela

Díaz Varela, Emilio

Profesor do Departamento de Enxeñaría Forestal

Universidade of Santiago de Compostela

Díez, Catalina

Oceanografía

Universidade de Vigo

Domínguez, Jorge

Profesor de Zooloxía

Universidade de Vigo

Fernández Cordeiro, Antonio

Doutor en Bioloxía e inspector ambiental

Consellería de Medio Ambiente - Xunta de Galicia

Fernandez Silva, Iria

Investigadora do Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Universidade de Vigo

Gallardo Gómez, María

Estudante de doutorado no Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Universidade of Vigo

González, Luís

Profesor do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Universidade de Vigo

Martínez Santalla, Sara

Graduada en Bioloxía e estudante de doutorado

Universidade de Santiago de Compostela

Martínez Escauriaza, Roi

Licenciado en Bioloxía Mariña na Universidade de Santiago de Compostela

Observatório Oceânico da Madeira

Navarro, Luis

Profesor do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Universidade de Vigo

Páez de la Cadena, María

Profesora da Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular

Universidade de Vigo

Parapar, Julio

Profesor do Departamento de Bioloxía

Universidade da Coruña

Pérez-Polo, Sara

Estudante de doutorado na Estación de Bioloxía Mariña da Graña

Universidade de Santiago de Compostela

Posada, David

Professor de Xenética

Universidade de Vigo

Rocha, Sara

Investigadora posdoutoral en Bioloxía

Universidade de Vigo

Rodríguez, Jonatan

Investigador no Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Universidade de Vigo

Rodríguez Vázquez, Raquel

Estudante de doutorado

Universidade de Santiago de Compostela

Rodríguez Morales, Beatriz

Estudante de doutorado e investigadora no grupo de Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social

Universidade de Santiago de Compostela

Rojas Nossa, Sandra V.

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Universidade de Vigo

Rolán, Emilio

Investigador ad honorem, Museo de Historia Natural

Universidade de Santiago de Compostela

Rolán Álvarez, Emilio

Profesor de Xenética

Universidade de Vigo

Sampedro, Luis

Científico de Xenética e Ecoloxía forestal

Misión Biolóxica de Galicia - CSIC

Sánchez, José M

Profesor do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Universidade de Vigo

Urgorri, Victoriano

Profesor de Zooloxía da Estación de Bioloxía Mariña da Graña

Universidade de Santiago de Compostela

Vale, Ángel

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Universidade de Vigo

Villasante, Sebastián

Profesor do Departamento de Economía Aplicada

Universidade de Santiago de Compotela

Os asinantes de Galicia que se sumaron a posteriori, e até hoxe, ao manifesto son:

Amigo, Javier

Profesor do Departamento de Botánica

Universidade de Santiago de Compostela

Canle, Moisés

Profesor do Departamento de Química

Universidade da Coruña

Cobo, Fernando

Profesor do Departamento Zooloxía, Xenética e Antropología Física, e director da Estación de Hidrobioloxía"Encoro do Con"

Universidade de Santiago

Garrido González, Josefina

Profesora do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Universidade de Vigo

Gonzalez Costa, Juan Jose

Doutor en Ciencias do Solo

Universidade de Vigo

Hernández-Ruiz, Marta

Estudante de doutorado en Microbioloxía Mariña

Universidade de Vigo

Isidro, Besteiro

Biólogo

López Quiroga, Eva

Estudante

Universidade de Vigo

Moldes Figueiral, Óscar A.

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Universidade de Vigo

Ondina, Mª Paz

Profesora de Zooloxía

Universidade de Santiago de Compostela

Padín Santos, Damián

Estudante de doutorado en Química Orgánica

Universidade de Santiago de Compostela

Pardo, Isabel

Profesora de Ecoloxía

Universidade de Vigo

Pita, Pablo

Investigador en Bioloxía Mariña e Economía

Universidade de Santiago de Compostela

Prieto Fernandez, Angeles Investigadora

Instituo de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia - CSIC

Vazquez, María

Dourora en Acuicultura

Clúster de Acuicultura de Galicia