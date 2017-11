Podemos debate sobre o modelo territorial no que mellor encaixe Galicia

A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, advertiu de que a Comunidade galega ten que "estar" nun lugar relevante no debate territorial partindo da premisa de que, dixo, é "un do tres territorios máis importantes" do Estado español. E iso, agregou, "non se cuestiona".

Rueda de prensa de Podemos Galicia, con Carmen Santos | Fonte: Europa Press

"Que non sexa independentista non significa que non queiramos estar no centro do Estado", manifestou, en rolda de prensa, na que presentou a xira de debates que levará a cabo Podemos Galicia nas próximas semanas co fin de debater propostas sobre o modelo territorial e alcanzar un documento que se eleve, previa asemblea, á dirección estatal.

De feito, aínda que non quixo desvelar todos os nomes para manter o factor "sorpresa" sobre os relatores, aínda que indicou que participarán expertos no ámbito social e político de diversas tendencias de pensamento, os debates empezarán cunha charla do profesor Ramón Máiz. Tamén participará o sindicalista Rafael Pillado en Ferrol para explicar o modelo industrial.

Na presentación desta iniciativa, Carmen Santos explicou que Podemos Galicia buscará alcanzar un documento de propostas con "amplo consenso" cunha ruta protagonizada por "a sociedade civil" no que se fale de "como crear emprego" e de "política social".

Todo iso, sobre a base de que "Galicia é unha das tres nacionalidades históricas do Estado" e "ten que estar no centro" do debate territorial. "Podemos Galicia non imos escudarnos na tensión territorial", sinalou, en referencia a que non esconderá a súa idea de "país diverso".

Santos, que foi crítica co modelo de "descentralización" que levou a cabo baixo unha máxima --engadiu-- de "café para todos--, defendeu a necesidade de achegar "un modelo que responda" as necesidades da xente. "Ten sentido cambiar o modelo se serve para mellorar a vida da xente", aseverou.

CAIXAS DE CORREOS DE SUXESTIÓN E PROPOSTAS

A ruta de Podemos Galicia levará a cabo polas principais cidades e localidades e poderanse instalar caixas de correos de suxestións. Ademais, poderase participar con achegas por vías telemáticas, como correo electrónico.

Posteriormente, unha comisión de expertos elaborará o documento final coas propostas debatidas e principais que se recollan, tal e como explicou a secretaria de Participación de Podemos Galicia, Begoña Hermida, na rolda de prensa na que tamén participou María Antonia Trillo.