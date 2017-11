Como comezou o Goberno de Madrid a comprar os medios galegos logo do Prestige

Finais de 2002. A xestión da catástrofe do Prestige estaba sendo un desastre. Centos de milleiros de persoas sairan a rúa berrando Nunca Máis e a costa de toda Galicia seguía chea de chapapote. Madrid envía a Galicia ao ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa como Comisionado para a catástrofe do Prestige. A súa función; tentar coordinar toda información e as actividades relacionados coa catástrofe.

Voluntarios limpan nas praias o chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

O Goberno de Madrid encarga entón un completo informe sobre a situación política e mediatica do país. Un informe no que, como xa publicou GC, se daba conta das tensións interans dentro do PPdeG ante a sucesión de Fraga entre os da boina, de Xosé Cuíña, e os do birrete, liderados por Romay Beccaría. E tamén nese completo dossier explicábase cal era a liña editorial dos principais medios de Galicia, e o que había que facer para “domesticalos”.

Para iso, o Goberno de Aznar destinou grandes cantidades de diñeiro. Acababa de aprobar o Plan Galicia, con 12.500 millóns de euros para tentar acalar as numerosas críticas que lle chovían de todos os sectores económicos, políticos e sociais. Parte deses cartos irían destinados aos medios de comunicación.

LA VOZ E FARO DE VIGO

O informe, ao que tivo acceso GC, céntrase no papel dos principais xornais do norte do país, La Voz de Galicia, e do sur, Faro de Vigo, principalmente, polas influencia que os dous tiñan en áreas fortemente afectadas polos verquidos do petroleiro. Así, destaca o “papel creciente de La Voz de Galicia en toda la franja litoral de las provincias de A Coruña y de Lugo, mientras que en la costa pontevedresa alcanza mayor influencia Faro de Vigo”.

Voluntarios recollen nas praias aves afectadas polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Con todo, o documento é crítico coa información do xornal coruñés, xa que as súas catorce edicións "propician un fenómeno de sobrecobertura informativa que a menudo tiene como efecto convertir en noticia hechos banales, o prolongar en el tiempo el seguimiento de los sucesos relacionados con el accidente del Prestige".

Tamén se refire a importancia que entón tiñan as emisoras radiofónicas locais e as televisión locais, "especialmente la cadena Localia". Por iso, recomendase "recurrir" a estes medios pero "cuidando de no caer en excesos y evitando, salvo excepciones, comparecencias del Comisionado del Gobierno".

“SOBREEXPLOTACIÓN” DE INFORMACIÓN DO PRESTIGE

O mesmo texto destaca que nos medios locais, en referencia aos medios galegos, se produce unha "sobreexplotación" de información do Prestige. "Puesto que el espacio disponible para información local es mucho y los acontecimientos noticiosos no son tantos como para nutrir de contenidos esas páginas y esas horas de emisión, los medios de comunicación están convirtiendo en noticia hechos poco relevantes", apunta.

O informe vai máis alá ao dubidar da "profesionalidade" dos xornalistas que cubren os feitos para estes medios. "La presencia excesiva se ve agravada por la baja cualificación profesional o inexperiencia de los informadores" apunta, xa que "habitualmente, la información local de pequeñas poblaciones como Corcubión, Muxía o Carnota es encomendada a redactores noveles,e incluso a colaboradores no profesionales del periodismo, que a menudo cometen errores en la valoración de los hechos, confunden conceptos e infieren un daño gratuíto".

Por iso, o Goberno central, aposta por "abrir una línea de producción de contenidos concebidos para su publicación en páginas locales, de modo que, mientras no disminuya el seguimiento también en esas secciones --como ya ocurre en el cuerpo general de los diarios--, al menos podamos conducir la cobertura en positivo".

COMO INFLUÍR NOS MEDIOS

A idea do Executivo central é manter informado aos medios con temas varios sobre as súas actuacións no desastre; limpeza do litoral, limpeza dos verquidos no mar, recursos humanos ocupados nas tarefas, volume de pesca e marisco desembarcados e cifra de negocio en primira venta ou datos comparativos de ocupación hoteleira. "La difusión de los informes generará también la necesidad de aportar a las emisoras de radio y de televisión portavoces autorizados que puedan explicar, por medio de entrevistas, el contenido de los documentos facilitados".

Neste documento tamén se insiste na necesidade de que, cando menos, "una vez al mes, el Comisionado concederá una entrevista a un diario gallego", mentres que nos medios radiofónicos ou televisivos "se podrá programar una entrevista cada quincena". "El Comisionado del Gobierno sólo comparecerá en espacios de ámbito regional o nacional, nunca local, salvo que algún acontecimiento relevante lo exija".

INFORMACIÓN “PATROCINADA”

Por iso, as recomendacións máis importantes son as referidas á "información non programada" e á "información patrocinada". Así, na primeira, o Comisionado aportará información "digna de crédito, clara, oportuna y positiva" a determinados medios, mentres que a segunda está, sobre todo, reservada a La Voz de Galicia e Faro de Vigo.

Deste xeito, o Goberno central "podrá patrocinar --mejor sin que conste expresamente el mecenazgo--", as seccións de "verano" de La Voz de Galicia e Faro de Vigo para "afianzar las relaciones con los medios citados, promover la afluencia de visitantes gallegos al litoral afectado y propiciar un clima social positivo entre los hosteleros". GC informará específicamente sobre este patrocinio en vindeiras entregas.

Pero este trato, aínda que sen pagalo, tamén se fai estensivo aos medios públicos de televisión e radio para que "incluyan en su programación contenidos semejantes, debidamente adpatados a las singularidades del medio".

ESPECIAL ATENCIÓN A LA VOZ

Precisamente, esta presencia mediática servirá para "entrar en detalle de asuntos de su competencia que serán determinados en función de criterios temporales, geográficos y otros". Con todo, préstase atención na cobertura das edicións locais de La Voz de Galicia para que o Comisionado "nutra de contenidos a las emisoras locales y a las ediciones comarcales" do xornal coruñés. "En este último caso, procurarán siempre aportar documentación escrita y, si recurren al género de la entrevista, tratarán de supervisar la transcripción de sus declaraciones", recolle o informe.

No documento, tamén se fai especial fincapé na disposición que ten o Goberno central para que os xornalistas se poidan embarcar en medios aéreos ou marítimos. "En los contactos habituales con los periodistas se les recordará esta posibilidad", conclúe.

A partir de entón, a información crítica dos medios galegos desapareceu. A liña editorial dos principais medios mudou case por completo e o que antes era desorganización e caos por parte da Xunta e do Goberno central, comezou a ser “operacións de colaboración, coordinación e reconstrución” de Galicia. Precisamente, o Plan Galicia dos 12.500 millóns de euros comezaba a surtir efecto.

Portada de La Voz do 14 de novembro de 2012